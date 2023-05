Yina Calderón lo logró, por fin tiene cuenta verificada de Instagram

Para nadie es un secreto que una cuenta verificada indica que dicho perfil pertenece a una persona relevante para la red social, siendo una distinción cotidiana para personajes famosos de la farándula, la política, algunos empresarios y otros afortunados que tienen una cantidad considerable de seguidores.

Este proceso no es arduo y solamente se exige por parte de la red social demostrar que se es públicamente conocido para otorgar el tan anhelado “chulito azul”, que más que ser una distinción “VIP”, le da la claridad a los usuarios para que confirmen que de hecho están siguiendo a su ídolo en la cuenta correcta, y no a un perfil que se hace pasar por este robando contenido y generando fake news.

El viaje de Yina Calderón con sus redes sociales ha sido trágico, difícil, complejo y hasta inaudito. De tener una cuenta oficial con más de 4 millones de seguidores, pasó a tener dos cuentas sin chulito y más de 70 perfiles falsos que día a día robaban sus fotos y sus videos para mostrarlos de la forma menos apropiada, ganando incluso más seguidores que los que la empresaria tiene en el perfil que sí maneja.

Esto no solo le ha generado problemas a Calderón de relevancia en la red. en varias ocasiones se han inventado noticias falsas sobre ella como la que se difundió hace un par de semanas en Instagram, sobre su supuesto deseo de ser mamá y apoyarse en una de sus enemigas públicas para hacerlo, Epa Colombia, quien sí está en un proceso de búsqueda de hijos a través de un donante de esperma.

Yina tuvo que salir en sus perfiles a pronunciarse sobre el tema, dejando claro que ella no tienen nada que ver con Epa Colombia, con quien intentó tener una relación amistosa y quizás laboral, pero la bogotana decidió que era mejor ventilar las conversaciones privadas con la DJ antes de hacer algo juntas. “Falso, mentira, falso de los falsos. ¿Y es que con Epa? O sea, yo no estoy entendiendo. Primero que todo, yo no deseo ser mamá en este momento de mi vida, no. No estoy dispuesta a dar ejemplos, estoy concentrada en guarachas y tengo muchas cosas en qué pensar”, relató en sus historias de Instagram.

Luego de aclarar este hecho, Yina aceleró el proceso de verificación para que los usuarios y los medios de comunicación supieran cuál es su perfil oficial y así puedan verificar la información antes de replicarla, contando con tan buena suerte que por fin la plataforma le otorgó el chulito azul a su perfil @yinacalderonoficial.

“Me verificaron muchachos, me verificaron… Lo que pasa es que cuando yo perdí mi cuenta, perdí el chulo azul y ahora todos ustedes saben que esta es mi única cuenta oficial, tenía muchas cuentas falsas, pero ya con esta verificación me basta”, relató entre lágrimas la empresaria de las fajas, quien se fue a celebrar su posición en las redes sociales a Cartagena.

Este viaje no solo es para que Yina grite a los cuatro vientos su verificación, también es con motivo del cumpleaños del champetero Mr. Black, quien convocó a media farándula colombiana para que viajara a la capital de Bolívar y asistiera a una de las fiestas más esperadas del año, que pretende sobrepasar el lujo de la que hizo la DJ paisa Marcela Reyes, que también fue el epicentro de varias luminarias nacionales, entre ellas la influencer.

Queda esperar que Yina logre mantener su cuenta y no vuelva a ser víctima de los hackers que ya le han robado otros perfiles. Además, la empresaria prometió mostrar todos los pormenores de su estadía en Cartagena y los detalles escondidos del festejo del cantante.