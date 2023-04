Yina Calderón anunció su nuevo proyecto y aseguran que “quiere ver el mundo arder”

Yina Calderón es una de las figuras públicas que más suele dar de qué hablar en el mundo del entretenimiento desde que se dio a conocer en el reality show ‘Protagonistas de novela’, del Canal RCN.

Yina Calderón cuando participó en Protagonistas de Nuestra Tele 2013. - Foto: Fotograma, 0:23, Intro Protagonistas de Nuestra Tele 2013 - YouTube HarrusHabbo

A inicios de abril, por ejemplo, se convirtió en blanco de fuertes críticas luego de lanzar una canción de la famosa agrupación musical RBD en versión guaracha, tema que desató una ola de reacciones a favor y en contra de su talento como cantante, faceta que ha intentado mostrar en diferentes oportunidades interpretando diversos géneros musicales.

La canción de la banda que eligió para hacerle algunas modificaciones a su estilo fue ‘Sálvame’, en cuyo videoclip apareció luciendo el uniforme tradicional que usan en la telenovela ‘Rebelde’ con unas pequeñas alteraciones como la camisa blanca ajustada, una minifalda de jean, unas botas blancas caña alta, corbata roja y sombrero.

Aunque en esta oportunidad la canción conservaba las voces originales de los cantantes de la agrupación, en la grabación ella hace la mímica y cambia el ritmo por completo.

“Dios te guarde Yina y que se le olvide dónde”, “sin palabras”, “pronto le bajan la canción, es que RBD no se anda con bobadas”, “me van a poner a beber hoy”, “gas”, “pero porque dañar esta canción”, fueron algunos comentarios que hicieron los usuarios a través de las redes sociales al escuchar su nuevo lanzamiento.

Antes de esta canción, la influenciadora también causó revuelo con el anuncio que hizo en noviembre de 2022, cuando publicó un video registrado en una zona de tolerancia de Bogotá, donde interpretó la versión guaracha de ‘Como duele el frío’, vallenato de Wilfran Castillo.

La empresaria ha dado de qué hablar en varias oportunidades. Foto: tomada de Instagram @yinacalderonoficialdj - Foto: @yinacalderonoficialdj

Aunque inicialmente el artista aseguró que no tomaría acciones legales en su contra debido a que consideraba que ella no había usado la canción con la intención de hacer algún tipo de daño, al poco tiempo se conoció que la grabación fue bajada de YouTube, por lo que Calderón lo señaló como el responsable de dicha medida.

No contenta con todas las polémicas que ha protagonizado, la empresaria ha dejado claro que no le importan las opiniones de los demás y ahora está preparando un nuevo proyecto con el que seguirá demostrando que no tiene límites a la hora de llevar a cabo sus ideas.

Según le contó a sus seguidores desde sus historias de Instagram, pronto estrenará un podcast junto a sus hermanas con el que desatarán muchas más reacciones que las que ella ha generado hasta el momento porque será una producción para ver “el mundo arder”.

“Prepárate y conéctate. Tus oídos están a punto de escuchar el podcast más candente. Definitivamente, el número uno”, se puede escuchar en la narración del clip que compartió como adelanto.

Además, segundos antes de mostrar el video de lo que tiene preparado, la empresaria comentó: “La lora que mis hermanas y yo vamos a dar no se ha visto en este país nenes”.

Esta no es la primera vez que Yina Calderón anuncia que hará nuevos lanzamientos, pues, además de ser DJ, también tiene varios emprendimientos que muchos de sus seguidores, en algunas ocasiones, han cuestionado ya que no saben de donde saca tanto dinero para hacerlos.

Incluso la han llegado acusar de “lavado de dinero”, debido al gran crecimiento económico que ha tenido, sobre todo porque hay quienes aseguran que los negocios que tiene la creadora de contenido, la venta de queratinas, fajas y sus toques como DJ, no le generan tantos ingresos.

“Ella todo empieza y nada termina... ¿O es mi impresión?”, “El lavado de dinero está potente”, “A punta de vender fajas, me voy a poner a vender Pescao” y “De dónde saca tanto billete?”, ha sido algunos mensajes que le dejan a la mujer en sus redes sociales.