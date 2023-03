Hermana de Yina Calderón se mete en la pelea de la DJ y Wilfran Castillo: “¿quién conoce a este señor?”

Yina Calderón generó todo un revuelo mediático con la guaracha que le sacó al legendario vallenato Como duele el frío, canción que ha sonado por varias décadas y aún sigue tan vigente como cuando se lanzó, despertando la indignación de millones de colombianos que no concebían que dicho sencillo hubiera sido cambiado por la huilense.

Uno de esos fue el mismo compositor de la canción, Wilfran Castillo, quien al principio intentó pasar desapercibido con un comunicado oficial en el que no denigraba de la guaracha de Yina, pero sí dejaba claro que no tenía ningún tipo de gusto por dicha creación, además de dejar claro que no iba a interponer acciones legales contra la DJ, pues sabía que su intención nunca fue robarse ningún derecho de autor para obtener regalías con el tema.

La DJ utilizó fuertes calificativos en contra del compositor. - Foto: Instagram @wilfrancastillo - @oficialdjyinacalderon

Sin embargo, la cordialidad se fue a la basura cuando YouTube censuró el clip de dicha guaracha, en el que salía Yina, sus hermanas y un amigo de ellas vestidas como trabajadoras sexuales bebiendo vino en una de las cuadras de la “zona de tolerancia” de Bogotá, asunto que disgustó a miles de personas, quienes habría podido denunciar el clip ante la red social.

A Yina se le metió en la cabeza que había sido Castillo quien había denunciado su video y lo tildó de “mentiroso”, pues ella estaba convencida de que el compositor iba a cumplir con su palabra, de no demandar ni interponer ninguna acción contra la creación de la empresaria de las fajas. Por su lado, el también cantante reiteró que él no había sido el culpable de dicha censura y le dijo a Yina que por favor se disculpara públicamente de los insultos que le había propinado, pues él en ningún momento atentó contra el nombre de Calderón.

Este es el estilo de looks que Yina usa en sus toques. Foto: Instagram @ginacalderonoficial. - Foto: Foto: Instagram @ginacalderonoficial.

Por supuesto, Yina se negó y dijo que ella solo se disculpaba “ante Dios, sus papás y ella misma”, porque a nadie más le debía nada y menos a Castillo, un “faltón” que no le cumplió, asunto que obviamente llegó a oídos del compositor y este ya anunció que su equipo de abogados ahora sí está manos a la obra para obligar a Yina a retractarse,

Lo peor del caso es que Ana del Castillo terminó peleada con Yina por este mismo asunto, mientras la DJ enfocaba su atención en el bulto que le salió en la espalda de cuenta de los biopolímeros que la aquejan desde hace ya varios años y la han mandado al quirófano en varias ocasiones. Pero como si no fuera poco, ahora entró a jugar en la pelea la hermana de Yina, Juliana Calderón, quien es abogada y también está al tanto de todo lo que sucede en esta batalla campal que cada vez adquiere dimensiones extraordinarias.

Juliana arremetió contra Castillo en sus historias de Instagram poniendo a sus seguidores a que participaran en una encuesta donde la profesional les preguntaba si conocían o no al compositor, para luego dejar claro que ella no tenía ni idea de quién era antes del escándalo y ahora lo ve en todos los medios de comunicación de cuenta del pleito con su hermana, asunto que va en contraposición a todo lo que él ha dicho en sus redes, que no le interesa nada de lo que tenga que ver con Yina y su guaracha.

Juliana se despachó contra Castillo en sus redes sociales. Foto: Instagram @keratinasjulianacalderonoficial. - Foto: Foto: Instagram @keratinasjulianacalderonoficial.

“Yo no tenía ni idea de quién era, cuando pasó el problema de Yina, yo me vine a enterar de quién era. Lo vi en muchas entrevistas, lo vi por canales de televisión hablando del tema de Yina, lo vi en Buen día Colombia, después lo vi en entrevistas por Facebook en Dímelo King”, dijo la huilense, quien también se atrevió a decir que él debería decirle “gracias” a la DJ por haberlo vuelto a poner en el foco de los medios cuando llevaba años tras bambalinas sin ningún atisbo de fama.