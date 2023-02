¿Ha cambiado? Revelan foto inédita de Yina Calderón de su niñez

Yina Calderón se ubicó como una de las creadoras de contenido más polémicas de los últimos años, debido a las peleas y problemas que tuvo con otros influencers, las cirugías a las que se sometió en el pasado y las publicaciones que realizó mientras estaba con un alto nivel de alcohol en su cuerpo.

A pesar de todas las controversias que desató en los escenarios digitales, la ex Protagonista de Nuestra Tele 2013 aseguró que tenía intenciones de cambiar su estilo de vida, dejar las bebidas alcohólicas y las discusiones con otros famosos de redes sociales. La colombiana puntualizó en que quería concentrarse en su vida personal, pasando la página con las enemistades que se formaron tiempo atrás.

La Dj está a punto de abrir su spa inspirado en Los Simpson. Foto: Instagram @spadelacerveza. - Foto: Foto: Instagram @spadelacerveza.

Además de ser famosa por el contenido que comparte en redes sociales, también se destaca por tener una empresa de fajas, una peluquería, un spa y hasta un terreno donde construyó un centro de glampings.

Igualmente, desde que tomó la decisión de incursionar en la industria de la guaracha y ser DJ ha protagonizado todo tipo de escándalos públicos, además de usualmente tener discusiones con otros famosos.

A partir de su salida del reality, no pensó dos veces en empezar a someterse a diversos procedimientos estéticos que han cambiado por completo su físico.

Yina Calderón - Foto: Instagram @yinacalderonoficialdj

No obstante, según varios expertos, se nota que no ha pasado por las mejores manos especialistas porque hay ciertas cirugías que se le ven extrañas o por ejemplo sus glúteos, que han sido los más intervenidos, han perdido forma y hasta tejidos debido a su adicción.

El cambio es tan evidente, que en sus redes Calderón tomó la decisión de compartir una foto de su niñez, en la que todavía no se maquillaba, no tenía operaciones y tampoco se ponía extensiones.

Como era de esperarse, los usuarios en redes sociales no dudaron en comentar y dar su opinión al respecto. “El ADN no miente😏”, “Jesucristo menos mal Dios les dio plata 😮”, “Igual no puede llegar hacer la mujer que ella quiere por más cirugías ,ella representa lo que uno no se debe hacer”, “El que es ñero, no deja de serlo, aunque el ñero se vista de seda, ñero se queda. 😏😏” y “De Ñera a loba fin del proceso, no da para más”, fueron varias de las reacciones por parte de internautas a la postal que se viralizó en cuestión de minutos.

Yina Calderón mostró su ‘realidad’ sin extensiones ni maquillaje: “de los creadores de los Sayayines”

Yina Calderón no logró escapar de los comentarios de los curiosos en las plataformas digitales, debido a un nuevo clip que subió a una de sus cuentas de Instagram. La huilense quiso mostrarse al natural, plasmando su realidad diaria y la lejanía que existía en ocasiones con sus cambios de look.

De acuerdo con lo que se detalló en el video que subió Calderón, su intención era revelarles a sus fieles seguidores cómo lucía su imagen en las mañanas cuando recién se levantaba. La exprotagonista no lo pensó dos veces y se lanzó al ruedo, esquivando prejuicios o críticas que se podrían dar por su imagen y físico.

Según las imágenes, la empresaria de fajas mostró cómo se veía su pelo sin extensiones, cuál era el color base que llevaba en su cabellera y qué tal tenía la piel sin una gota de maquillaje. La influencer destapó la cámara y se dejó ver, tomando el espacio para lanzar comentarios graciosos.

Yina Calderón - Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: oficialdjyinacalderon

“Ya me voy a bañar, porque tengo que hacer muchas cosas, esta semana me voy a Europa. Y les voy a mostrar la realidad de mi vida, cuando me quito las extensiones”, dijo en el clip.

Yina Calderón soltó chistes relacionados con los personajes de la serie animada Dragon Ball Z, los cuales llevaban su pelo hacía arriba y de colores. La huilense bromeó y afirmó que era igual a los personajes por su aspecto.

“De los creadores de los Sayayines, Vegeta, transformación etapa tres, Gokú. Lo que pasa es que me quité las extensiones, tengo el pelo largo y me crece hacia arriba. La queratina solo se la echo a las extensiones, hoy la voy a hacer en mi pelo”, comentó entre risas.

Por último, la creadora de contenido mencionó que se estaba alistando para el viaje que hará a Europa en compañía de sus hermanas, por lo que estaba preparando su cuerpo, su salud y su imagen. Calderón soltó comentarios chistosos al respecto, indicando que en el pasado ya atravesó este cambio con su pelo y la condición en la que estaba.

“¿A quién más le pasa esto? [risas]. Yo me levanto, todas las mañanas así, cuando no tengo extensiones, electrocutada. Para que se den cuenta de que mi pelo crece hacia arriba. Yo era ‘chuta’, crespa de niña. Y una vez, estando en el colegio, me hice una queratina y se me alisó y vean [risas]”, dijo en el clip, donde jugó con algunos mechones rosas y azules.

Por último, Yina Calderón agregó que iría a un salón de belleza a cambiarse su pelo, tomando otro color y restaurando su imagen por lo corto que lo llevaba.

“Tengo el pelo, un poquito más largo, hoy tengo cambio de color, por eso es que lo ven como blanco. Me voy a cambiar el color”, concluyó.