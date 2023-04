“Esa platica se perdió”, le dicen a Yina Calderón luego de mostrar su cuerpo de “Barbie”

Yina Calderón es una mujer que no le teme ni a la crítica ni al qué dirán, pues desde que se hizo famosa a través del reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ dejó muy claro que ella es fiel a su personalidad, su forma de pensar y que solo le debe explicaciones a sus papás y a Dios; de resto, si no le aportan nada que valga la pena, ella lo va a desechar.

Esto lo ha cumplido a cabalidad durante los últimos años, en los que su auge ha ido en aumento y ella ha diversificado su actuar profesional, ya no solo siendo una simple influencer, sino que se han convertido en toda una empresaria vendiendo fajas y en DJ, siendo la guaracha el género en el que brilla con sus canciones y sus polémicas, pues estas han estado a la orden del día.

La empresaria de fajas en el parque de Disney en París, Francia. - Foto: Foto tomada de Instagram @yinacalderonoficialdj

Pero hay un tema que también ha puesto a Yina en los titulares de todos los medios del país y es la transformación de su cuerpo, que ha llevado a cabo a través del uso de las fajas que vende luego de practicarse cirugías estéticas en diferentes partes, tanto en su abdomen, como en sus glúteos y su rostro.

Lo lamentable del asunto es que las complicaciones quirúrgicas también han sido parte de este proceso, que han hecho que el anhelo de la huilense de verse como una Barbie termine siendo un camino muy difícil de recorrer y con una cruz sumamente pesada que llevar, la de los biopolímeros, sustancia que se dejó inyectar hace varios años y le ha generado problemas de salud gravísimos que la han llevado de urgencias a las salas de cirugía.

Yina no le teme a mostrar su cuerpo en redes. Foto: Instagram @spadelacerveza. - Foto: Foto: Instagram @spadelacerveza.

Estas operaciones más todos los retoques estéticos que se ha hecho han afectado en gran medida la imagen de Yina, quien con cada proceso de recuperación genera un poco más de conciencia con su salud y, finalmente, ha optado por menos bisturí y más ejercicio, volviendo a retomar ese sueño de convertirse en una muñeca con curvas ‘perfectas’.

Yina se ha sentido muy bien en los últimos días con su rutina de ejercicios, los avances que sus fajas le han otorgado y la alimentación saludable que lleva. Por eso decidió mostrarles a sus seguidores de Instagram el cuerpo que ahora ostenta con mucho orgullo, grabándose usando solamente un bikini diminuto con un estampado de caricaturas que deja al aire todos sus atributos, sus tatuajes e increíblemente no se le notan las cicatrices de sus operaciones.

“Toda una Barbie @yinacaalderonbarbie 🤤 ¡Nenes, yo contenta con el reto Yina Calderón de Fajas Yina Calderón 👙, una chimba, aprovechando que estoy haciendo ejercicio para crecer el músculo de la pierna 🦵🏻, pa’ tener un Glow Up ni el hijue...😂!”, escribió con mucho orgullo la DJ en una de sus cuentas de Instagram, donde muchos de sus seguidores aprovecharon para apoyarla, pero otros por el contrario no dejaron pasar la oportunidad para criticarla.

“Será una ‘BARBIE D3F0RM3′ 😂”; “Otra platica que se perdió, por que cada cirugía le queda peor 🤮😂😂😣”; “Linda 👏”; “Hermosa, y las envidiosas que sigan criticando👏👏👏”; “¿Barbie? ¿Dónde está que no la veo?”; “Por urgencias para el bronceo”; “¿En serio? No hagas esos videos, Yina, que no te ves bien, tienes muchas marcas y te ves extraña, cuídate mucho de que la gente hable más, ¿o es que te encanta que te humillen?😂😂😂😂”, son algunos de los comentarios que se leen en su publicación.

Foto: @yinacalderonoficialdj. - Foto: Foto: @yinacalderonoficialdj.

Por lo pronto, Yina sigue muy feliz con su cuerpo y más con las nuevas sorpresas que les regaló a sus seguidores como unas nuevas referencias de fajas que tiene a su disposición y la inauguración de su spa cervecero inspirado en Los Simpson, que generó todo un revuelo en el barrio donde está ubicado, pues los vecinos pensaron que se trataría de un bar que traería disturbios al sector.