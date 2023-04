Yina Calderón tuvo odiosa reacción con Karol G por su transformación; le llovieron críticas tras anunciar ‘medidas’

Karol G se convirtió en una de las cantantes más famosas de la industria musical, debido a toda la trayectoria que construyó con el paso del tiempo. La paisa avanzó con paso firme, conquistó a su público y cautivó con la imagen que dejó en los escenarios internacionales.

Karol G se convirtió en una de la cantantes más famosas del género urbano - (Photo by Emma McIntyre/Getty Images for Billboard) - Foto: Getty Images for Billboard

Hace poco, la paisa, de 32 años, que se vio en vuelta en rumores por su romance con Feid, dejó con la boca abierta a sus seguidores gracias a un nuevo cambio de look que se realizó. No cabe duda que la colombiana deslumbró por sus movimientos de cadera, las letras de sus canciones y su puesta en escena, además de los tonos que aplica a su pelo, dándole una huella única y distintiva.

Carolina Giraldo, nombre de pila de la celebridad, pasó por varios colores en su cabello: castaño, rubio, verde, azul, rojo… Y ahora aseguró que no está satisfecha y le dio un nuevo aire. La Bichota se tiñó el pelo de color rosado pálido, con algunas hebras blancas, conservando el largo que siempre la caracterizó en cada una de sus apariciones.

La cantante paisa brilló y se lució con sus interpretaciones. - Foto: Tomada de Instagram @karolg - Montaje: SEMANA

Es importante explicar que este color tiene un significado oculto, ya que anteriormente usó un tono azul, un rojo y ahora con este nuevo desea mostrar que su vida está en calma, pues representa la esperanza, la inocencia, lo positivo y la calidez, algo que justamente está viviendo la cantante paisa en este momento, luego de atravesar por un profundo dolor al terminar su relación con Anuel AA.

Sin embargo, las miradas de los curiosos en redes sociales se posaron en una reciente publicación que realizó Yina Calderón en su cuenta personal de Instagram, donde no dudó en lanzar inesperados comentarios que irían dirigidos a Karol G. La empresaria de fajas no guardó el silencio y compartió unas historias en las que tiraba pullas por la transformación que se hizo la reguetonera.

De acuerdo con lo que se detalló, la DJ de guaracha no dudó en expresar su inconformidad con el tono rosa que adoptó Karol G, por lo que afirmó que tomaría ‘medidas’ para no verse igual o parecerse a ella. Aunque nunca mencionó su nombre, sí fue enfática en que quería ser única y no quería compartir esta imagen con nadie.

La 'influenciadora' llamó la atención con una reacción que tuvo en redes sociales. - Foto: Foto tomada de Instagram @yinacalderonoficialdj

Según comentó en un clip, era “muy odiosa” y no deseaba que nadie llevara su color, por lo que prefería cambiar y lucir un look distinto al de la cantante urbana. Allí puso opciones y pidió recomendaciones de sus fieles seguidores.

“Alguien se colocó el cabello color rosa y aunque los colores son de todo mundo, igual quiero cambiar el mío que está rosa. ¿Qué color creen se me vería súper? Ustedes saben que solo me gustan los colores fantasía”, escribió al inicio.

“¿Lo del color es por Rafaella, hija de Marbelle, que se lo puso rosa?”, preguntó una persona, quien creyó que Calderón estaba tirándole indirectas a la hija de la cantante. “No, no tenía idea de que ella se había puesto el color de pelo, te refieres a la hija de Marbelle, ¿si? Pero no, no sabía”, respondió.

No obstante, Yina Calderón sí afirmó que se refería a alguien muy famoso, que había transformado su look recientemente y había captado la atención de muchas personas. “Pero esto es por otra persona, alguien que es muy famosa y se lo puso rosado”, dijo.

La 'influenciadora' desató críticas por referirse al look de Karol G. - Foto: Foto tomada de Instagram @oficialdjyinacalderon

“Los colores son de todo mundo, tú no tienes por qué no ponerte un color de pelo que otra tenga. ¿Quién dijo eso? Solamente que soy como odiosa y me gusta que mi tono de pelo solo lo tenga yo o que digas: Ah, ese es el tono de pelo de Yina. Estoy buscando cuál puede ser ese tono de pelo que me identifique”, agregó.

Ante estas palabras, una fuerte ola de críticas apareció en redes sociales, específicamente en Instagram, donde las personas no estuvieron de acuerdo con la actitud que tomó frente a esto. Los usuarios la reprocharon y aseguraron que nadie sabía quién era ella, menos identificándola por su color de pelo.

Los usuarios arremetieron contra la cantante por hablar del look de Karol G. - Foto: Instagram @la_chismosa_news

“Ay, a quién le va a gustar identificarse con ella, pues a nadie…..No, qué boleta”. “Karol G no debe saber quien es esa payasa!”. “Y quién Carajo le dijo a ella que en el mundo entero cuando vean a Karol, van a decir ‘ve tiene el color de pelo de Yina la Colombiana’… a ella nomás la identifican aquí”. “Quién va a querer tener el cabello como el tuyo, Ridícula infantil!!! Cuando será que va a madurar esa mujer”. “Esta vieja ya no da ni rabia, qué tal la igualada”. “Uyy, Karol G, una de las mujeres más exitosas se cambió el color por una persona como está, puff, eso es creerse muy importante, se pasa de ridícula”, entre otros comentarios.