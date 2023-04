Yina Calderón se despachó contra Epa Colombia: “No es una buena persona”

Ver peleas entre ‘influencers’ colombianos se ha vuelto cada vez más cotidiano en las redes sociales. Entre historias, publicaciones, reels y hasta ‘en vivos’, los creadores de contenido, que en su mayoría también tienen empresas alternas con venta de productos al público, se tiran pullas y dejan en evidencia los errores y comportamientos erráticos que los otros han tenido hacia ellos.

Esto se evidencia en la nueva pelea que casaron Epa Colombia y Yina Calderón, que ya tiene dividida a toda Instagram eligiendo bandos, pues al parecer la discusión va para largo y tiene todo el potencial para poner a las dos influencers en los titulares de todos los medios del país, con frases tan incendiarias como las que ya lanzó la DJ contra la “reina de las queratinas”.

Foto: Instagram @yinacalderonoficial. - Foto: Foto tomada de Instagram @yinacalderonofiicial

Tal como relató la opita radicada en Bogotá (Yina Calderón), en una transmisión en vivo, jamás tuvo contacto con la bogotana, aunque muchos pensaban que eran amigas y otros especulaban sobre una posible enemistad. En la transmisión, Calderón juró que no tenía ninguna relación con Daneidy Barrera, nombre de pila de Epa Colombia.

A petición de muchos de sus seguidores, Yina cedió e hizo todo lo posible para contactar a Barrera, pues ni siquiera tenía el número directo de la bogotana, todo con el objetivo de entablar una relación laboral y posiblemente una buena amistad, que incluso les vendría muy bien a las dos chicas, pues son de las que más pelean con sus colegas en todas las plataformas, generando escándalos de talla nacional.

El caso es que a Epa Colombia le llegó el saludo y el respectivo mensaje de Calderón y ella, tal como relata la guarachera, quiso asegurarse de que en efecto le estaba hablando Yina, pues es bien sabido que hay muchos malandros que perfectamente pueden suplantar la identidad de un famoso para hacer estafas y robar todo lo que les permitan.

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia. - Foto: Foto tomada de Instagram

Yina hizo caso a la petición de Barrera de que le enviara un audio para escuchar su voz real y lo envió, pensando que Daneidy iba a confirmar que en efecto estaban hablando las dos y así empezar una conversación que quizá pudiera dar frutos en la música o en las redes, pues las dos se mueven de forma muy natural en las dos industrias.

Pero pasó todo lo contrario. Según Yina, Epa Colombia lo único que hizo fue tomarle el pantallazo a la conversación de WhatsApp para mostrarles a sus más de 5,1 millones de seguidores que Calderón la estaba buscando y hasta se burló porque se había conseguido su número privado para conectarse de una buena vez.

Esto desconcertó a la DJ y por ello fue tema central de su transmisión en vivo, declarando que Epa se había sobrepasado mostrando los mensajes que le había enviado con las mejores intenciones, que ahora se esfumaron y de las que no queda sino un hastío por la posible amistad que pudieron tener. Tanto es así que Yina se atrevió a decir, ahora con uso de razón, que Barrera “no es una buena persona”.

Foto: Instagram @yinacalderonoficial. - Foto: Foto: Instagram @yinacalderonoficial.

“Es una mujer que hoy está bien, mañana está mal, pasado mañana puede ser tu amiga, a los dos días clavarte tu puñal por la espalda, entonces lo intenté, pero no… Esa fue toda la historia”, añadió Calderón en su transmisión, dejando claro que las dos no lograron entablar ninguna relación laboral, que no van a lanzar ningún producto y que ella no está interesada en entrar a la industria de la belleza capilar, pues incluso su hermana Juliana también vende queratinas y le va “muy bien… yo no tengo nada que ver ahí y esta es toda la verdad, no hay nada más que decir”.