Epa Colombia habló sobre la millonada que gana cada mes por vender keratinas

Desde que es famosa, Epa Colombia siempre ha dado de qué hablar por todo tipo de temas, como, por ejemplo, su empresa de keratinas. Justamente, en las últimas horas volvió a ser tendencia, y es que, en entrevista con Vicky en Semana, reveló cuánto dinero gana mensualmente gracias a este negocio. Y sin duda, como Shakira, la empresaria no llora, sino que factura.

Epa Colombia habló sobre su empresa de keratinas - Foto: Instagram @epa_colombia

“No sé. Por ahí 100 millones de pesos. En días buenos, 200 o 300 millones. En días normales, unos 100 millones”. Su revelación dejó a varios internautas con la boca abierta, quienes aún no salen del asombro por la gran cantidad de dinero que gana en 30 días.

En esa conversación también hizo referencia a la cantidad de críticas que ha recibido por este negocio puesto que varios han asegurado que se trata de algo ilegal. Sobre estos comentarios la famosa aseguró que:

“Hasta el momento ninguna entidad ha confirmado que lavo dinero. Las entidades han ido a mis empresas a investigarme, como la DIAN. Han hecho inspección de lavados de activos y no han encontrado nada ni lo van a encontrar. Todo es legal”, dijo.

En la entrevista también se refirió a algunos instantes polémicos de su vida, como, por ejemplo, cuando lanzó 20 millones de pesos en efectivo desde el aire.

“La embarré. Debí entregarlos a una fundación. En medio de mis locuras, tú sabes que soy una mujer loca y con una personalidad muy arrebatada, los tiré desde el helicóptero porque tenía que hacer un video. En ese momento, en 2020 y 2021, había los concursos de que me pagas el cupo a mí, yo te sigo y les doy keratinas a las seguidoras. Entonces, la idea era que el video quedara bien chévere desde un helicóptero”.

Epa Colombia lanzó dinero desde un helicóptero - Foto: Tomada de Instagram @epa_colombia

En la lista de momentos controvertidos también se encuentra aquel día en que dañó una estación de TransMilenio. El delicado hecho la llevó a los estrados judiciales. Precisamente, en la conversación con Revista Semana reveló qué ha pasado con aquel proceso en su contra.

“Me dieron 22 años de cárcel. Hubo varias audiencias, acepté cargos, me la rebajaron a diez, luego vieron que no tenía ningún antecedentes en el colegio, pleito o problema. Entonces me la bajaron a ocho. En la última audiencia, Dios me dijo que se iba a manifestar. Entonces me dieron tres años y ocho meses”.

Y continuó: “Pero TransMilenio decidió apelar porque no le parecía correcto. Dijo que yo debería estar en la cárcel para mostrarlo como un ejemplo, es decir, vamos a darle un escarmiento. No fui a la cárcel y desde ahí dije: voy a salir adelante. El caso está en la Corte Suprema”.

Finalmente, Epa Colombia se sinceró en la entrevista asegurando que ahora es una mujer completamente diferente. Se siente más preparada para la vida, incluso hasta para responderles a los medios de comunicación, y trabaja cada día por ser una mejor persona.

“Venía de un estrato muy bajo donde no tenía buenas amistades. Entonces, salir y superarme fue algo difícil, ¿me entiendes? No estaba preparada para esta entrevista, pero hoy te puedo decir que estoy lista”.

Por último contó que quien le dio la mano para emprender fue su madre ya que ella le prestó primero dos millones de pesos para comprar el producto y luego le dio 20 millones para que pudiera agrandar el negocio y convertirse en la empresaria que es actualmente. Cabe resaltar que ella misma dijo que todo lo que ha aprendido ha sido empíricamente y que poco a poco ha avanzado y ha ido conociendo personas que la han guiado en todo su proceso.