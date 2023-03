Epa Colombia y la imprudencia vial que cometieron con su novia, manejando su carro convertible

La influencer y empresaria de queratinas Daneydis Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, sigue estando en el ojo público, siendo protagonista de noticias por sus elocuencias.

Ahora, la creadora de contenido quedó en evidencia tras publicar unas historias en la cuenta oficial de Instagram de su marca de queratinas, donde deja ver varias imprudencias que cometió mientras su actual novia, Karol Samantha, con quien sostiene una relación desde hace un tiempo —luego de haber terminado su romance con la futbolista Diana Celis González—, maneja su lujoso automóvil convertible. Ambas terminaron cometiendo maniobras peligrosas.

Epa Colombia y su novia Karol Samantha. - Foto: Fotos tomadas de Instagram @epa_kera100k - Montaje: SEMANA

En los diferentes videos se puede ver, inicialmente, cómo suben algunas cajas a su convertible, donde la gran mayoría de ellas alcanzaba a sobresalir del vehículo, por lo que optó por quitarle el techo, mientras seguían sacando cajas de una bodega en la que tiene sus productos.

“La gente no va a entender —dijo entre risas— (...) Lo descapoté (el carro) porque necesito llevar esto para el Restrepo (...) Cuando la gente me vea en la calle, me va a decir que, donde se me caiga eso... Así me toca irme, esto no se puede hacer, no. Y donde me pare la Policía, ¿qué?... ¿No hay una cabuya para amarrar esto?”, señaló la influencer.

A su vez, en historias posteriores, se ve a pareja de la ‘influenciadora’ manejando, mientras Epa Colombia se sienta en la parte de atrás y va sosteniendo las cajas, algunas abiertas, sin estar aseguradas y con el riesgo de caerse. Según la creadora de contenido, los productos debían ser llevados hasta el Restrepo, un barrio de Bogotá.

Durante el viaje, hubo más de un comentario gracioso que Epa Colombia le hacía a las personas que se encontraba en las calles capitalinas.

Finalmente, el video termina con la pareja, cruzando sobre el puente vehicular de la Avenida 1ro de Mayo con Avenida Boyacá, al suroccidente bogotano, donde se ve Epa Colombia encima de las sillas del carro, mientras sostiene las cajas grandes y abiertas, y a Karol manejando el convertible.

La relación entre Daneidy y Karol parece ir ‘viento en popa’. En los últimos días, Epa Colombia, en entrevista con el programa Cómo Amaneció Bogotá, de la emisora de radio Tropicana, aprovechó los micrófonos para hablar un poco de su vida. Allí, también reveló detalles de su relación actual.

“Actualmente, estoy muy feliz, me siento muy enamorada. La mejor amiga pasó a decirme “buenos días, amor”, Karol siempre me había gustado desde pequeña (…)”, inició su relato.

Foto: YouTube / TropicanaColombia - Foto: Foto: YouTube / TropicanaColombia

Adicionalmente, la creadora de contenido reveló que busca ser mamá por medio de una inseminación artificial, por lo que muy pronto será vista con barriguita, además dio a conocer algunos detalles adicionales sobre su futura bebé con su pareja.

“Yo voy a hacer un proceso de inseminación con Karol. Seré mamá el próximo mes, si Dios lo permite. Y lo más lindo de todo eso es compartir con una mujer con la que siempre he querido estar (…) Por cosas de la vida, no pude estar con ella, pero hoy la tengo a mi lado y quiero que me ame y quiero amarla, quiero durar mucho tiempo con ella”, manifestó ante los micrófonos.

Daneidy Barreras —nombre de pila— será quien se someta a la inseminación artificial, proceso en el que lleva desde hace cinco meses por medio de un banco estadounidense, que será el encargado de donar la esperma: “Ya estoy lista”, resaltó la joven en la entrevista.

'Epa' Colombia y su novia sostienen una estable relación sentimental. - Foto: Instagram @epa_colombia

Asimismo, la influencer contó algunos detalles como el nombre de la bebé: “Se llamará Dafne Samara; Dafne de Daneidy y Samara de Samantha”.

Finalmente, Epa Colombia dejó en claro el gran reto que significará el de convertirse en madre y la lluvia de críticas que le traerá el haber tomado dicha decisión.

“Creo que Dios es amor y dios es la única persona que puede juzgarlo a uno y no hay necesidad de que mi hija diga papá, mientras diga mamá y mami, para mí es muy importante, el papá puede ser mi papá y ya”, concluyó.