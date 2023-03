Epa Colombia reveló qué es lo más caro que ha comprado, le costó 2.000 millones de pesos

La empresaria de queratinas Daneidy Barrera Rojas, más y mejor conocida como Epa Colombia, es una de las mujeres colombianas que más acapara la atención en las redes sociales.

En ese sentido, semana tras semana, esta joven emprendedora suele salir por medio de sus redes sociales e interactuar con los millones de seguidores que la siguen en Instagram, sobre todo, razón por la cual hay momentos en los que sus palabras se convierten en tendencia y ella se hace noticia.

Ahora bien, la controvertida empresaria también se ha destacado por ayudar a personas en la calle, regalar dinero y, por otra parte, exhibir uno que otro de los lujos que se puede dar.

En ese sentido, hablando de lujos y excentricidades y en diálogo con Tropicana, Epa Colombia confesó en cuál ha sido su compra o inversión más costosa desde que su vida cambio como creadora de contenido y empresaria.

Dicho lo anterior, Daneidy reveló que se trata de un penthouse que compró en el barrio El Salitre, ubicado en el noroccidente de la ciudad, en la localidad de Fontibón.

“Lo más caro que me he comprado es mi penthouse, en el Salitre, me valió 2.000 millones de pesos”, dijo Epa Colombia.

Allí, Barrera recordó que en noviembre de 2021 cuando pudo hacer la compra de tan lujoso apartamento y agregó que con las remodelaciones que le hizo quedó como la casa de sus sueños.

“Un cambio de nada”: Epa Colombia se despacha contra el Gobierno por el escándalo de Nicolás Petro

Epa Colombia llevaba ya un tiempo prolongado manteniendo un perfil bajo en las redes sociales, donde cada semana protagonizaba un escándalo de trascendencia nacional, al punto de tener que rendir cuentas a las autoridades por las pilatunas que la hicieron famosa luego del Mundial de Brasil 2014.

Sin embargo, esta semana volvió a ser noticia por dos cosas. La primera es su clóset, donde guarda una infinidad de pares de tenis que ha comprado por valores astronómicos, haciendo la salvedad de que es calzado original de marcas de alta moda como Dolce & Gabbana, pero también dejando en el aire que alguno que otro par de tenis es una réplica muy bien hecha conseguida de forma cuestionable.

Pero fue el segundo asunto el que vuelve a poner a Epa en el ‘ojo del huracán’ y esta vez por meterse con temas políticos de coyuntura nacional, como el escándalo de Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, quien está salpicado por temas de corrupción por haber supuestamente recibido dinero de narcotraficantes y ahora con la sanción que le mantuvo el Consejo Nacional Electoral por el mal manejo de los recursos de su campaña electoral en 2019 a la Gobernación del Atlántico.

“Tiempo sin verte, amiga. ¿Cómo has visto todo el escándalo en redes eléctricas, amiga? De Gustavo Petro y el hijo, terrible. Es como la Gerardo no saber la clase de hija que tiene, amiga, no, ‘que la amiga la traicionó’. Uno amigas no tiene, pille que la amiga y luego que la dejó embarazada. Amiga, por la plata. La marica no roncó, la otra sí supo hacer las cosas. Estamos en un país donde, Dios mío, pensé que iba a haber un cambio, un cambio de nada, un cambio por la mentira”, declaró la influencer en sus historias de Instagram.

Allí también mencionó a la vicepresidenta Francia Márquez, quien también es blanco de críticas por las respuestas altivas que dio en entrevista con Vicky Dávila, asunto que Epa tiene muy presente, pues ella tiene muy claro que ante todo la sencillez y la humildad son dos cosas que jamás se deben ir, incluso cuando la vida le sonríe y como ella pasó de vivir en un barrio clase media de Bogotá a poder tener su propia empresa y diferentes bienes inmuebles en la capital y a las afueras.