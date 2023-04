Yina Calderón confiesa cuántas cuentas falsas hay en Instagram suplantando su identidad

Yina Calderón es una de las famosas que más ha tenido que lidiar con dificultades relacionadas con sus cuentas en las redes sociales, específicamente en Instagram, donde ha sufrido todo tipo de inconvenientes, desde la censura por publicar contenido que va contra las estrictas reglas de la plataforma, hasta hackeos y robos malintencionados de sus fotos y sus perfiles, desencadenando un desorden sin precedentes con su participación en la nube.

En el momento en que se pone el nombre de la también empresaria en el buscador de Instagram se puede ver una lista infinita de cuentas con usuarios que contienen en su usuario las palabras Yina Calderón, pero con variaciones como un punto distribuido entre las letras, el uso de otras palabras como “dj”, “oficial”, “artista” y otras más que les permite a otras personas crear perfiles relacionados con la “reina de las fajas”.

Foto: Instagram @yinacalderonoficial.

Calderón está al tanto de esta situación y en parte ella misma lo habría propiciado, pues fue ella quien creó varias cuentas a su nombre cuando vio que tanto la plataforma como los ladrones estaban detrás de su contenido, todo en plan de lograr tener un ‘backup’ para no perder ni seguidores ni su contenido, pero todo se salió de control y ahora ya no hay forma de atajar las múltiples suplantaciones de identidad que padece la huilense.

La misma Yina lo reconoció a través de las historias de Instagram que publicó en el actual perfil oficial que maneja, @yinacalderónartista, respondiéndole a uno de sus seguidores que estaba tan perdido como todos con tantas cuentas que muestran los shows, los viajes y hasta las cirugías de la DJ.

La 'influenciadora' se encuentra en Europa junto a su familia.

“Princesa, al fin cuál es tu cuenta verdadera”, fue la pregunta del seguidor, cuya respuesta por parte de Yina fue: “este comentario me lo deja un seguidor y me parece importante porque esta es mi única cuenta oficial en el momento… Imagínate que yo tengo cuentas falsas que no son mías con 350 mil y 400 mil seguidores y uno se siente como… La mía me la inhabilitaron hace como cinco días, volví a abrir esta y sí se siente muy extraño tener cuentas con más seguidores sin ser tú”, declaró Calderón.

Pero ahí no quedó todo, Yina ya hizo la cuenta exacta de cuántas cuentas hay en Instagram a su nombre de las que no tiene control ni manejo: “tengo 72 cuentas falsas… Me ‘falsifiquean’ por todo lado”, añadió la DJ.

Pero esto no fue lo único que reveló Yina a través de la dinámica de preguntas que propuso en su ahora nueva cuenta de Instagram. Otro de los usuarios le indagó sobre los tatuajes que tiene específicamente en su rostro, que son varios y han sido objeto de críticas por muchas personas, quienes afirman que no son adornos estéticos para esta parte del cuerpo y le restan belleza.

Sobre el tema, Yina dio una respuesta que dejó a más de uno con la boca abierta, además de que la empresaria de las fajas dejó a entender que lo que planea hacer tampoco es bien recibido entre su círculo más íntimo, conformado por sus padres, sus hermanas y su novio, pues al momento de dar la nueva noticia, lo hizo entre susurros para que nadie cerca a ella la escuchara.

Foto: Instagram @yincalderondjoficial.

“¿Algún día has pensado quitarte los tatuajes de la cara?”, es la pregunta del seguidor, que Yina respondió muy sutilmente y entre susurros con esta bomba: “les voy a contar un secreto. Esta semana, a finales de pronto, me voy a tatuar otra vez la cara… Ya les mostraré”.

Queda esperar entonces cómo Yina soluciona lo de las decenas de cuentas que suplantan su identidad y la nueva grafía en tinta que lucirá en su rostro a partir de la semana de Pascua.