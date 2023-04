Yina Calderón confiesa que tiene un novio seis años menor que ella y revela detalles de la relación

Yina Calderón no se queda con nada para ella sola porque le encanta compartir todos los pormenores de su vida privada con sus seguidores, a quienes tiene distribuidos en varias cuentas de Instagram y a los que les ha mostrado, desde su nuevo color de pelo hasta las cirugías tan invasivas y dolorosas a las que se ha tenido que someter de cuenta de los polímeros.

Lo mejor del caso es que Yina sabe que contar sus secretos le funciona a la perfección para mantenerse vigente en las redes sociales y por eso hace dinámicas de preguntas regularmente, donde son los mismos usuarios quienes le ponen los temas más candentes sobre la mesa para que ella se despache en confesiones dignas de una telenovela mexicana de los años 90.

Foto: Instagram @yinacalderonoficial. - Foto: Foto: Instagram @yinacalderonoficial.

Uno de los últimos detalles de la vida de Yina quedó en el aire gracias a que ella misma lo reveló en sus historias de Instagram, donde se refirió a su actual situación sentimental y reveló que está muy enamorada, que lleva muy buen tiempo con su actual novio y que es menor, con un físico que la tienen más que enamorada.

“Sí claro, tengo un noviazgo que ya va a completar un año… Este mes que viene completamos el año. Es menor que yo, yo tengo 31 años, él tiene 25, o sea, yo le llevó 6 años… Es muy alto, mide como 1.80 m y yo mido como 1.50 m, o sea, somos como así (muestra la diferencia con sus manos). Es morenito porque me gustan los morenitos y barbados, siempre con barba, no le gustan las redes, por eso no tiene… Se la lleva muy bien con mi familia, vivimos juntos desde que nos conocimos, se quedó en mi casa y ya como marido y mujer, hace como siete meses”, relató la empresaria.

Yina se mostró algo nerviosa a la hora de relatar sus infidencias sobre su novio, a quien no le gusta mostrar en sus videos ni en vivos para no generar ninguna polémica a su alrededor. Además, hace algunos meses muchos empezaron a criticar su relación amorosa, pues ella había publicado algunas imágenes con el que sería su actual novio y las críticas fueron tan fuertes y negativas que hicieron que ella eliminara las fotos de sus perfiles.

Este es el estilo de looks que Yina usa en sus toques. Foto: Instagram @ginacalderonoficial. - Foto: Foto: Instagram @ginacalderonoficial.

La historia de Yina ya se replicó en algunas cuentas de Instagram en las que los cibernautas han podido dar su opinión sobre esta relación y los detalles que la huilense reveló.

“Me da la impresión que la tienen solo para que los mantenga. Así fue con el anterior novio, solo se aprovechaba de ella y era un mantenido”, “Lleva un año con el novio y viven juntos desde que se conocieron hace 7 meses”, “Finalmente nos parezca bueno o malo, a la que le debe gustar es a ella y ya está lo suficientemente grande para discernir si la tienen de o por amor️”, “Todos los novios de ella nunca utilizan las redes no les parece extraño!”, “Anoche estaba en sírvalo pues y Yina no!!!”, “Cuente lo mas@ importante a que se dedica ese man”, son algunos de los comentarios de los usuarios de Instagram.

Mientras que sigue el revuelo con el novio de Yina, la empresaria de las fajas también está sorteando todo el huracán de comentarios que desataron sus declaraciones sobre el caso de Jessica Cediel y sus biopolímeros, pues la presentadora sí se fue a instancias legales contra el cirujano que le aplicó dicha sustancia hace más de 10 años.

“En el caso de Jessica Cediel, de verdad ella sí quiso destruir al cirujano. Te voy a decir por qué: porque el cirujano estaba aplicando algo que tenía Invima. O sea que el culpable no es el cirujano, es el Invima o quien dio la notificación sanitaria”, sostuvo la también empresaria sobre lo que le sucedió a la presentadora Bogotá.