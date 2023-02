Yina Calderón respondió a Maluma por ‘burlarse’ de viejo video en el que se besaban: “No he podido salir de su mente”

Yina Calderón quedó como blanco de distintas noticias y comentarios en redes sociales, debido a contenidos que surgieron en las últimas semanas. La empresaria de fajas se ubicó como centro de reacciones una vez se revivió un viejo momento que pasó cuando estuvo en Protagonistas de Nuestra Tele 2013.

Yina Calderón cuando participó en Protagonistas de Nuestra Tele 2013. - Foto: Fotograma, 0:23, Intro Protagonistas de Nuestra Tele 2013 - YouTube HarrusHabbo

En medio de una comentada tendencia en las plataformas digitales, Maluma aprovechó para desempolvar aquel video en el que aparecía visitando la Casa Estudio y besándose con la influencer, ya que ella lo admiraba y soñaba con conocerlo. Los dos protagonizaron este recordado suceso, despertando reacciones de los usuarios en la actualidad.

Ante la ola de burlas y opiniones que fluyeron en Instagram, Yina Calderón decidió pronunciarse a través de un Live, respondiendo a lo que había dicho el cantante en una historia de su cuenta oficial. La creadora de contenido plasmó una actitud bastante particular, enfatizando en que no hablaría mal de él y tampoco intentaría criticar su música.

Yina Calderón habló de la reacción que tuvo Maluma por el video en el que se estaban besando, - Foto: Instagram @yinacalderonoficialdj

“Yo les voy a ser muy sincera… yo siento que él colocó eso en burla, otros me dijeron que lo hizo para hacerme el oso. Yo pensaba y decía: ‘Yo no tengo nada malo que decir, realmente para mí era un sueño conocerlo y el Canal RCN me dio la oportunidad’”, dijo al inicio del post.

Yina Calderón expresó que esperaba toparse con Maluma en un futuro, pero bajo otras condiciones y escenarios, lejos de las vivencias que tuvo en 2013. La huilense fue clara en que en ese entonces no sabía cómo defenderse y ahora veía la vida muy distinto.

“Ojalá algún día yo lo pueda volver a ver, la vida me volvió más fuerte... yo escucho su música cuando la ponen, no voy a hablar mal de él, porque el hecho que el haga eso con la intención de burlarse, pues normal, yo ya ni me acordaba”, mencionó.

Lo particular fue que la exprotagonista no dudó en señalar que el artista urbano habría hecho esto, bajo la actitud que fuera, porque no la podía sacar de su mente y había marcado de una u otra forma en su memoria. Calderón se lo tomó con gracia y aseguró que el cantante fue quien demostró que seguía con el recuerdo, a diferencia de ella, que no lo tenía presente.

“Si él lo puso mal, si lo puso por hacerme el ‘guacala’, de igual lo puso (…) el man sí se burló de mí, no me cae mal, pero se acuerda de ese episodio... teniendo tantas cosas que subir, tenía que subir a su Instagram nuestro beso, lo hizo, se acuerda es él, no he podido salir de su mente (risas)”, indicó en el video.

Maluma habló de lo sucedido en Protagonistas de Nuestra Tele 2013. - Foto: Instagram @maluma

Por último, Yina Calderón afirmó que seguiría apoyando la música de la estrella colombiana, ya que sabía que era una de las voces más famosas e importantes de la industria nacional. “No me voy a poner a atacarlo, me subió y eso es lo que importa. No tengo nada en contra de él, el man es muy duro, es uno de los artistas más grandes de reggaetón que tiene nuestro país”, agregó.

Ante los comentarios y burlas que recibió, la empresaria se pronunció sobre lo que dijo Ana del Castillo en una publicación de Instagram. La influencer se defendió, pero se contuvo y no atacó a la cantante vallenata.

Ana del Castillo le habría tirado pulla a Yina Calderón en redes sociales - Foto: Instagram @anadelcastilloj - Foto: Foto: Instagram @anadelcastilloj

“Nenés, miren, al que le caiga el guante, que se lo chante. Yo no la conozco, está igual que yo, es más borracha que yo… no sé quién es peor. No sé nada de ella, no me disgusta, pero me gusta Natalia como representante femenina del vallenato”, dijo en un inicio.

“No me ha hecho nada, si me puso eso, ella es la que está matando tiempo. Ella es la que está comentando lo mío, es la que está perdiendo su tiempo. Volvemos a lo mismo, Yina es la que está en la boca de los demás… más reconocimiento pa’ mí”, agregó, centrándose en que no pelearía ni se pondría a cruzar palabras con nadie que no conocía en persona.