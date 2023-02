Video: el motivo por el que Yina Calderón se negó a llevar a su mamá a Europa

Yina Calderón es una reconocida influenciadora que se ha destacado por ser protagonista de varias polémicas en el mundo del espectáculo a nivel local. Además, es recordaba por participar en una de las ediciones del reality Protagonistas de Novela, trasmitido por el Canal RCN en el año 2013.

La creadora de contenido y empresaria se caracteriza por ser muy activa en su cuenta personal de Instagram, donde comparte con sus seguidores e incluso hay quienes la siguen para estar pendientes de las curiosidades y excentricidades que comparte y comenta.

Por medio de sus historias en su cuenta personal de Instagram, la creadora de contenido reveló los motivos por los cuales no llevará a Europa a su madre; sin embargo, en medio del relato se dio a conocer el lugar a donde va a viajar con su mamá en recompensa por no haberla llevado ha dicho continente.

Yina es reconocida en el mundo de la farándula local, debido a varias polémicas en las que ha sido la protagonista. - Foto: Foto: Instagram @yinacalderonbarble.

“Ustedes me están preguntando que si mi mami va a ir a Europa con nosotros, no” A lo que contesta la mamá de Calderón: “no me llevaron” y continua Yina: “no mentiras, es porque la señora no se habla con mi papá y va a ir el papá mío”. “Yo voy a ir a China o yo voy a tierra santa” comentó la mamá de la creadora de contenido, a lo que Yina contestó “a tierra santa conmigo la llevo”.

Yina Calderón es huilense y ganó fama por su paso en el programa Protagonistas de Nuestra Tele. - Foto: Instagram: yinacalderondjoficial

Los padres de la influenciadora se encuentran separados y al parecer no sostienen una buena relación o sencillamente creen que el compartir con su hija debe ser por aparte; es por esto, que aunque Yina no reveló la fecha, en recompensa por no haber llevado a su mamá a Europa viajará con ella a tierra santa, Israel, lugar visitados por varios turistas de todo el mundo con el fin de conocer más a fondo y de cerca la historia de Jesús.

“¿Ese ombligo qué hace por allá?”, Yina Calderón fue criticada por particular detalle en una foto

La ex Protagonista de Nuestra Tele 2013 volvió a llamar la atención de los curiosos por una serie de imágenes que compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde suele abrir las puertas de su realidad y mostrarse tal cual es. La influencer posó con una pequeña prenda, la cual dejó a la vista su abdomen y los cambios que hizo en esta zona.

A pesar de que Yina Calderón se mostró conforme y contenta con los resultados de sus intervenciones estéticas, un grupo de usuarios de redes sociales lanzó todo tipo de críticas y burlas por un inesperado detalle que se vio en el ombligo de la colombiana. Las opiniones se centraron en que esta zona se veía “extraña” y distinta, por lo que preguntaron qué sucedía al respecto.

Un usuario de Twitter compartió una captura de pantalla en la que se vio a la empresaria de pie, con un top rojo y una gorra, mostrando cómo estaba su vientre actualmente. En el post se notó que el ombligo estaba ubicado e inclinado más hacia la izquierda, y no en el centro, como correspondería.

Yina Calderón, influenciadora y empresaria. - Foto: Instagram

Las personas tomaron esto con humor y afirmaron que “Yina debería quitarse el ombligo” o mirar cómo solucionar, pues no se veía común.

“Eso parece un tiro, nea”, “¿Y ese ombligo pa’ donde va?”, “Yo me mandaría hacer otro al otro lado”, “Yo en la vida estoy más desubicado que el ombligo de Yina Calderón”, “¿Ese ombligo qué hace por allá?”, “Se volvió de izquierda”, “Un plano cartesiano”, “Ese ombligo está raro”, entre otros comentarios.

yo siendo yina me mando a quitar el ombligo de una vez pic.twitter.com/isnjxV5VBV — v⭒len (@lilslutttttt) February 10, 2023

Varias personas también defendieron a la colombiana e indicaron que nadie tenía que hablar de los cuerpos ajenos, bajo ninguna circunstancia. Yina Calderón no se pronunció al respecto, ya que todo podría tratarse de un mal ángulo o movimiento de la captura de pantalla, pues en otras fotos el ombligo se ve en el centro del cuerpo.