Vuelve y juega, YouTube eliminó de su plataforma una de las guarachas de Yina Calderón, ¿cuál fue?

No es la primera vez que Yina Calderón vive por cuenta propia la supuesta censura de YouTube con su contenido, pues han sido varios los videos que la red social le ha bajado y la mayoría de veces se da por inconsistencias de derechos de autor, ya sea por los sonidos que este contiene o por las imágenes que aparecen en los clips que los acompaña.

Uno de los casos más mediáticos de censura hacia Calderón en YouTube se dio con una de sus guarachas más polémicas en los últimos meses. Se trata de la versión que realizó del legendario vallenato Como duele el frío, que inició siendo un homenaje a dicha canción y casi termina en pleitos legales con el compositor original del sencillo, pues al parecer Yina infringió los derechos de uso de la letra y la melodía sin saber que lo estaba haciendo.

Foto: Instagram @yinacalderonoficial. - Foto: Foto: Instagram @yinacalderonoficial.

De hecho, el problema con el compositor colombiano Wilfran Castillo estalló precisamente cuando YouTube decidió bajar el video de la guaracha de Yina, que entre otras cosas mostraba a la empresaria junto a sus hermanas y un amigo vestidos como trabajadoras sexuales mientras bebían licor en una de las calles de la “zona de tolerancia” de Bogotá.

Las imágenes en sí ya habían generado rechazo entre los fanáticos de la canción y el vallenato, sin embargo, tanto Castillo como otros personajes relacionados con la canción original se habían mantenido al margen de la polémica. Solo fue hasta que la red social censuró el video que yina entró en cólera y culpó al Wilfran de haber sido el que mandó bajarlo, asunto que se convirtió en un tire y afloje de amenazas con demandas por injuria, calumnia y demás.

Foto: Instagram @yincalderondjoficial. - Foto: Foto: Instagram @yincalderondjoficial.

Al final parece que Yina y Castillo no llegaron a ninguna pelea ante la ley, pues no se ha conocido más información sobre la demanda que el compositor le iba a interponer a la Dj, lo que sí se mantuvo fue la censura de YouTube, pues el clip de Como duele el frío versión guaracha no se volvió a ver en ninguna plataforma digital.

Yina ya había superado este impase y meses después publicó muy feliz una versión guaracha de una de las canciones más queridas por las generaciones que crecieron en la primera década de los 2000. Se trató de Sálvame, de la agrupación RBD, que por esos días anunciaba su gira de reencuentro y sus 4 fechas en Medellín, única ciudad colombiana que la agrupación visitará este 2023.

Aprovechando el “boom rebelde”, Yina publicó su guaracha y otra vez el mundo se le vino encima, pues muchos catalogaron dicha versión como una afrenta a una de las canciones más importantes para dichas generaciones, polémica que Calderón disfrutó, pues al fin y al cabo el que la critiquen también se traduce en reproducciones para su video y esto le genera dividendos a la empresaria.

Foto: Instagram @yinacalderonoficial. - Foto: Foto tomada de Instagram @yinacalderonoficialdj

Pero finalmente sucedió lo inevitable y YouTube le volvió a bajar su guaracha por razones que Yina no se atreve a decir, sin embargo, ella sí se pronunció al respecto a través de sus historias de redes sociales, donde sacó a relucir su indignación e incluso indagó a su mamá sobre el porqué le suceden este tipo de cosas, pues ella no entiende cuál es la razón por la cual la censuran.

“Me bajaron Sálvame, la mezcla, porque ni siquiera fue cover, fue mezcla, de Youtube, entonces pues ya no la van a encontrar en YouTube, ¿Qué pasa?, mamá yo me pregunto, ¿yo cómo hago para ser tan fuerte? ¿Yo cómo hago? Me bajaron canciones, me quitan Instagram, me atacan por todo lado, ¿yo cómo hago?”, dice Calderón en su clip, obteniendo una respuesta muy cariñosa por parte de su madre, quien tampoco entiende por qué censuran a su hija: “yo la admiro mucho”.

Por ahora el video que se destaca en el canal de YouTube de la Dj es el de su canción Beso de tres, sin ningún atisbo de los covers que en algún momento pusieron a Yina bajo el foco de la polémica.