“¡Es falso!”: Yina Calderón desmiente que esté buscando ser mamá como Epa Colombia

En los últimos días, se han difundido videos con declaraciones en las que se dice que la influenciadora Yina Calderón persigue el sueño de ser madre a través de un vientre de alquiler.

Por esto, se habría comunicado con su colega Epa Colombia, quien está adelantando el mismo proceso y quien sí ha salido a la luz pública diciendo que en un futuro muy cercano estará disfrutando de su maternidad.

Hoy todo se aclaró, cuando la misma empresaria de las fajas se pronunció a través de su perfil oficial de Instagram. Allí dejó muy claro que todo lo que se ha dicho de su supuesto proyecto de maternidad es mentira y todo se debe a una muy bien elaborada broma pesada que están haciendo aquellos que le han robado sus cuentas de Instagram.

Foto: Instagram @yinacalderonoficial. - Foto: Foto: Instagram @yinacalderonoficial.

La DJ empieza hablando a través de sus historias de Instagram sobre las cuentas que le han robado en dicha plataforma, seis en total, todas con un millar de seguidores que aún hoy están recibiendo contenido que en parte ella genera desde su cuenta oficial. Por otro lado, personas malintencionadas se inventan temas para agredir a la exprotagonista de Nuestra Tele o hacerle pasar un mal rato.

Esto último se evidenció a través de la supuesta noticia de la maternidad de Calderón, en la que no solo se decía que ella estaba buscando donantes para una supuesta inseminación artificial, sino que todo el proceso lo estaba haciendo de la mano de su rival epa Colombia. La misma con quien hace pocas semanas tuvo un altercado porque la “reina de las queratinas” publicó en sus redes conversaciones privadas con Calderón.

Foto: Instagram @yincalderondjoficial. - Foto: Foto: Instagram @yincalderondjoficial.

“Falso, mentira, falso de los falsos. ¿Y es que con Epa? O sea, yo no estoy entendiendo. Primero que todo, yo no deseo ser mamá en este momento de mi vida, no. No estoy dispuesta a dar ejemplos, estoy concentrada en guarachas y tengo muchas cosas en qué pensar”, relató en sus historias de Instagram.

Añadió que no necesita buscar un donante de ninguna clase, porque ella tiene pareja desde hace años y él perfectamente puede ser el papá natural y biológico de su bebé.

Además, aprovechó para dejar muy claro que ella no tienen ninguna relación, de ninguna clase, con Epa Colombia, a quien una vez intentó buscar en el pasado para emprender negocios juntas, quizá crear contenido digital o hasta producir música, pues las dos conocen muy bien el tema de la guaracha. Sin embargo, todo se vio truncado por la imprudencia de la bogotana.

“Por Dios, yo no soy amiga de Epa, de verdad, no tengo relación con ella”, agregó.

La DJ sí dijo que quiere ser madre en un futuro, que no es ni cercano, ni a mediano plazo, cuando ya haya “quemado y superado” varias etapas que ella cree aún no ha vivido o que sigue disfrutando al máximo, como hacer sus shows hasta altas horas de la noche, consumir licor como a ella le gusta, viajar por el mundo junto a su novio y su familia, y asuntos que se verían truncados con un hijo.

La empresaria de fajas en el parque de Disney en París, Francia. - Foto: Foto tomada de Instagram @yinacalderonoficialdj

“Un hijo necesita tiempo… Quería aclararlo porque, de verdad, les pido que no se dejen llenar de inventos. Yo no tengo relación con Epa, ni quiero ser mamá”, atinó a decir la empresaria de las fajas en sus historias, cerrando así este chisme que ya le ha dado la vuelta a todo el país a través de las redes sociales, donde los cibernautas también han dejado su opinión al respecto.

“Por fin buenas noticias de esta señora, ‘no va [a] ser mamá’, favor que le hace al mundo 👏”; “Ni en este momento, ni en otro por favor JAJAJAJAJA”; “Dios mío, que no se reproduzca por favor”; “No estoy entendiendo nada 😂 si esta mujer se multiplica, válgame el señor 😂”; “¿Qué se siente que le inventen cosas como ella lo hace? 😂”, son algunos de los comentarios que se leen en las publicaciones con las imágenes de Calderón.