Lina Tejeiro rompió el silencio y aclaró si está en una nueva relación amorosa

Lina Tejeiro es una de las actrices más queridas de todo el país y esto se lo ha ganado a pulso con el talento que demuestra ante cámaras en los proyectos televisivos en los que ha trabajado, como La ley del corazón, Chichipatos y si se hace un recorrido hasta sus inicios en la actuación, hay que recordar su protagónico en la serie Padres e Hijos.

Pero no se puede dejar de lado la gran habilidad de la llanera a la hora de generar una conexión asombrosa con sus seguidores en las redes sociales, plataformas donde publica fotos y videos de diferente índole que no solo enamoran a los más de 9.9 millones de usuarios en Instagram y otros tantos millones en Tik Tok, sino que los hace reír a carcajadas con las mímicas de sonidos virales que la actriz lleva a cabo, que le salen a la perfección y hasta le han valido títulos a Lina como “la reina del lip sync”.

Lina Tejeiro recibió críticas por su vestido en la gala de los premios a los peores vestidos. - Foto: Captura de pantalla cuenta oficial de Lina Tejeiro @LinaTejeiroam @nomasacosobth

Además, Lina también le otorga sus fanáticos espacios donde pueden preguntarle sobre todos sus asuntos personales y ella es muy diligente a la hora de darles respuesta, pues siempre se han mostrado como una mujer transparente hacia el mundo y hasta ha revelado el calvario que vive de cuenta de los biopolímeros, sustancia que se inyectó en los glúteos años atrás y hoy la tiene en plena recuperación de su última cirugía de extracción.

Lina ya ha pasado por varias de estas intervenciones quirúrgicas, que no solo la incapacitan por meses, sino que le afectan su estado de ánimo de una forma trascendente, lo que la lleva a ausentarse no solo de los sets de grabación, sino de sus amadas plataformas, donde sus seguidores la añoran y la piden casi que a gritos, como se evidenció en la más reciente dinámica de preguntas que la llanera hizo en sus historias.

Foto: Instagram @linatejeiro. - Foto: Foto: Instagram @linatejeiro.

“¿Tu distancia con las redes es por tu recuperación?”, fue una de las preguntas que los seguidores de Lina le hicieron en su juego, que ella eligió responder con toda la sinceridad pertinente, explicando cuáles son las razones por las cuales ha dejado de publicar con la frecuencia con la que lo hacía hace un par de semanas.

“Sí, sí he estado distanciada de las redes sociales por mi recuperación, pero he procurado estar en contacto con ustedes porque me recargan, porque cuando les cuento cositas, ustedes me mandan muchos mensajes de amor y eso me ayuda a motivarme y a pensar que en cualquier momento voy a estar bien”, afirmó Tejeiro en su historia.

La llanera también dio detalles de su diario vivir y las limitaciones que tiene por la larga recuperación que ha tenido que padecer, que en principio solo era de unas semanas, que se han convertido en meses, pues surgieron algunas complicaciones que restringen a la actriz y la obligan a usar accesorios especiales para la mejoría de su cuerpo.

Foto: Instagram @linatejeiro - Foto: Foto: Instagram @linatejeiro

“Sí me distancia mucho porque me siento limitada creativamente, no me puedo vestir como yo quisiera, todo el tiempo tengo que estar escondiendo una faja que tengo puesta, una espuma que tengo haciéndome presión en la espalda, todavía estoy en curaciones… Por ejemplo, todavía no me puedo meter al mar, a la piscina, al turco, a nada diferente a la ducha… Sí puedo hacer ejercicio, pero no me siento cómoda porque sudo demasiado y se me moja la espuma y tengo que ponerme ropa superancha para esconder esto porque me veo toda cuerpo extraña”, añadió Lina.

Pero ahí no terminó todo. Una vez claras las razones por las que Lina está alejada de las redes, la actriz también eligió una de las preguntas que más le hacen en sus mensajes directos y en la dinámica, pues se decía que su corazón ya tendría nuevo dueño. “¿Estás saliendo con alguien?”, fue la duda estrella que la llanera despejó de forma directa y contundente mientras besaba a su perrita: “no, con nadie, ¿cierto, Frida?”.