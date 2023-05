“Nunca me dieron mi lugar”: Lina Tejeiro hizo dura confesión de su relación con Andy Rivera

Lina Tejeiro y Andy Rivera se convirtieron en una de las parejas más comentadas de la farándula nacional hace varios años debido a la extensa relación que sostuvieron y que, aparentemente, terminó de forma definitiva a inicios de 2022. Ambos buscaron darse una oportunidad, pero todo indica que las cosas no funcionaron y decidieron pasar la página.

Lina Tejeiro y Andy Rivera fueron una de las parejas más comentadas de la farándula - Foto: Lina Tejeiro y Andy Rivera

A pesar de que continuaron con sus vidas, miles de personas centraron su atención en las apariciones que hicieron en público, los romances que sostuvieron con otras personas y las supuestas indirectas que se tiran por redes sociales. Aunque ambos han plasmado que su historia quedó atrás, sus seguidores esperan que exista una nueva oportunidad, pues en varias ocasiones ambos han hablado de lo bonito que vivieron cuando estuvieron juntos.

Sobre Andy no se ha sabido de manera pública sobre una nueva pareja, pero Lina sí se dio una nueva oportunidad en el amor hace varios meses con el cantante e influenciador paisa conocido como Juan Duque, aunque su noviazgo no llegara ni a los dos meses. Ahora, tiempo después de haber terminado con su “gran amor”, como ella misma se ha referido a Andy, comentó por qué el romance no funcionó.

Lina Tejeiro con un look rockero. - Foto: Instagram: @linatejeiro

Hace poco Lina Tejeiro fue una de las invitadas al canal de YouTube de las famosas influenciadoras conocidas como Calle y Poché. Allí la actriz llanera habló de varios aspectos relaciones a asus proyectos laborales, si se le verá nuevamente en la televisión colombiana y a su vez se habló de su condición de salud, pues, Lina es víctima de los biopolímeros y por ello han tenido que realizarle más de una intervención.

Sin embargo, el tema del amor no faltó y por supuesto le preguntaron por una persona sobre la que muchos quieren saber: Andy Rivera. Con casi 10 años de romance, la ruptura entre estos dos famosos aún da mucho de qué hablar, en especial porque nunca hubo claridad sobre un motivo exacto que los haya llevado a decirse adiós. Ahora, en esta entrevista, Tejeiro dio más detalles sobre este amor del pasado.

“Estuve en una relación durante 9 años donde nunca me dieron mi lugar, donde estaba como en un segundo plano y yo no me sentía como lo que era: la novia y nunca me dieron el título de la novia...yo me lo podía dar pero si ante todo el mundo y ante nosotros dos no me estás diciendo que soy tu novia, ¿entonces que soy?”.

Las declaraciones de Lina Tejeiro la relacionan con su expareja. - Foto: Fotos tomadas de Instagram @andyrivera y @linatejeiro

La actriz llanera también se refirió a las críticas que recibió cuando decidió terminar su noviazgo con Juan Duque pero aseguró que lo hizo por el amor que se tiene a ella misma, pues sentía que no estaba feliz y que estaba volviendo a vivir situaciones de su relación pasada, no era el lugar que ella quería que le dieran y por ello prefirió hacerse a un lado.

Después de esta confesión, Lina aseguró que sigue abierta al amor y que espera que llegue un hombre a su vida que le dé el lugar de novia, aunque también comenta que no tiene afán y que sigue trabajando en sí misma y en su amor propio para así encontrar a alguien que la valore de la misma forma.

Hace unos meses Andy Rivera lanzó una canción titulada ‘Te perdí’ la cual muchos creyeron que era para Lina Tejeiro. Lo cierto es que a los pocos días del lanzamiento, la actriz publicó un breve y misterioso mensaje, que ha desatado varias reacciones entre sus seguidores, quienes han considerado que se trata de una indirecta para Andy: “¿Viste? Quien juega tiene que saber perder”.