¿'Vainazo’ de Andy Rivera para Lina Tejeiro? El cantante sorprendió a sus seguidores

Lina Tejeiro oficializó hace algunas semanas su romance con el creador de contenido y también cantante Juan Duque. Tras meses de rumores y especulaciones sobre su vida sentimental, la pareja publicó su relación y la formalizaron los días en los que Lina estuvo enferma.

Aunque Lina se encuentra más enamorada que nunca y comparte cada vez que puede lo bien que se siente con su nueva relación, hay alguien que podría no estar pasando un momento fácil en su vida. Se trata de Andy Rivera, el exnovio de la actriz.

Cabe recordar que Lina Tejeiro y Andy Riviera fueron pareja durante cuatro años e intentaron volver. Sin embargo, las cosas no se dieron y le pusieron fin a todo. Ante esto, cada quién emprendió su propio camino.

Desde que Lina y Juan Duque están juntos, se rumora que Andy no la está pasando bien. Al parecer ha pasado por episodios de depresión y ha publicado mensajes que podrían dar a entender que tiene ‘tusa’ por la relación de la actriz.

¿Andy Rivera le envió una indirecta a Lina Tejeiro?

A través de sus historias de Instagram, el cantante dijo hace unas horas lo siguiente, “bueno mi gente, es que algo que a mí me parece injusto de la vida, es que cuando a uno llegan y lo hieren, en el caso por ejemplo, alguien llega y le clava a uno un puñal; la responsabilidad es de uno que tiene la herida de ir a un médico y decirle ‘Venga, hágame algo, en qué me ayuda’, lo mismo pasa con las emociones”.

“A uno pueden pisotearle el corazón, hacerle a uno mucho daño, a veces uno se queda con ese rencor, esta persona debería venir a pedirme perdón, sanarme mi herida y arreglarme la vida”, continuó expresando el cantante.

Para finalizar, señaló que, “así nos haya herido otra persona, la herida la cargamos nosotros y sanarla es nuestra responsabilidad, así haya un poquito de disgusto y haya que aceptarlo, pero cuando entendamos que es nuestra responsabilidad, más rápido sale uno de esas frustraciones, de esos malos sentimientos y de esas frustraciones, así que ánimo”.

La nueva canción de Andy Rivera

Hace unos días, Andy Rivera lanzó su sencillo musical más reciente, llamado Te perdí. Solo por el título, muchos de los fanáticos de Andy ya aseguraban que la canción estaba dedicada a Lina Tejeiro, quien hace poco encontró un nuevo amor en el influenciador y cantante Juan Duque.

No obstante, algunas declaraciones de Andy Rivera fueron contundentes para que más personas afirmaran que la pérdida que le generó su exnovia fuera un tema que aún no se ha superado. Desde el anuncio del sencillo, a Andy se le vio cabizbajo y triste.

“Ya no hay dolor, pensé convencido. Hoy sé que solo era un pretexto para no aceptar que ya la había perdido. Si ya me olvidó, ¿Yo por qué no la olvido? Sé que lo que fue ya fue, pero sigo pensando en lo que hubiera sido. Solo pensarlo es una ironía, que dejé ir lo que más quería y ahora que está conociendo a alguien, ya no me escribe los buenos días”, dice parte de la letra de la canción.

Luego de lanzar este tema, Andy Rivera les habló a sus seguidores y aseguró que nadie tiene por qué frenarse de confesar sus sentimientos: “Nunca nos avergoncemos de expresar lo que sentimos si es desde el respeto. Todo lo que uno se guarda, luego son las enfermedades del futuro, termina explotando”.