Luego de que se conociera que la cantante colombiana, Shakira, y el jugador de fútbol profesional, Gerard Piqué, estaban en proceso de separación, los programas de entretenimiento de todo el mundo, en especial, españoles, han estado encima de los dos personajes con el fin de conocer todos los detalles detrás de la finalización de su relación.

Por primera vez, la cantante colombiana habló con un medio acerca de su vida personal y de lo que está enfrentando en estos momentos, a lo que la artista catalogó como “el momento más oscuro de su vida”.

En medio de sus declaraciones para el portal Elle, la cantante mencionó a las personas que han estado apoyándola en todo su proceso de duelo, la artista aprovechó para mencionar que creyó que varios de ellos estaban presentes en su vida únicamente por temas comerciales o laborales, pero que se ha dado cuenta de que la amistad y los lazos con estas personas han trascendido.

“He estado encontrando gratamente un lado increíble y humano de personas, ya sabes, personas que consideré que estaban en mi vida, tal vez por el trabajo que hacemos juntos. Pero no, estas personas realmente tienen una empatía y un corazón que explica por qué han sido amados por tantos”.

“Por ejemplo, Will.i.am, Chris Martin, Juan Luis Guerra y Alejandro Sanz: Shakira revela quiénes la han acompañado en el “momento más oscuro de su vida” tras separarse de Piqué, regularmente se comunica conmigo, y un día incluso me envió una hermosa oración, orando por mis hijos, para que yo encuentre la paz. Chris Martin siempre está pendiente y me dice que está ahí para mí, cualquier cosa que necesite. Juan Luis Guerra. Alejandro Sanz. Queridos amigos que se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista, sino como persona, como ser humano. Su apoyo me ha hecho sentir que podría estar sola, pero no me siento sola. A veces una persona puede ser suficiente”.

