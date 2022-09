“Me parece un circo total”: Shakira se va de frente contra la prensa y lanza sus críticas por el trato que le ha dado a su separación con Piqué

En su primera declaración a medios de comunicación, luego de su separación en junio pasado del futbolista Gerard Piqué, Shakira conversó con la revista Elle sobre este momento de su vida y el próximo álbum que lanzará luego de cinco años.

“Es muy difícil hablar de esto personalmente, especialmente porque es la primera vez que hablo de esta situación en una entrevista. Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Sí, es difícil hablar de eso porque estoy en el ojo público y porque nuestra separación no es como una separación regular”, confesó la artista barranquillera.

La cantante cuestionó además el trato que ha recibido por parte de la prensa que, según dice, ha tratado su separación como “un circo total”.

“Tengo paparazzi acampando afuera, frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los paparazzi nos sigan. Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento hacerlo y protegerlos. Pero luego escuchan cosas en la escuela de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en línea, y simplemente les afecta”.

Para Shakira, el acoso de la prensa ha sido “invasivo” para sus hijos. No merecen sentirse observados cada segundo, fotografiados en la escuela o seguidos por paparazzi. Se merecen una vida normal. Es solo un circo total, y todos están especulando sobre todos estos aspectos de nuestras vidas, y mucho de eso ni siquiera es cierto”.

En la entrevista habló de lo que considera el sacrificio que hizo por Piqué al mudarse por completo a España. “Como futbolista, él quería jugar al fútbol y ganar títulos y yo tenía que apoyarlo. Uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no? O él dejaría su contrato con el Barcelona y se mudaría a Estados Unidos conmigo, donde está mi carrera, o tendría que hacer eso en su lugar”.

Y agregó: “Uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un sacrificio de amor. Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente, y tengo con ellos ese vínculo increíble que es inquebrantable y que nos sostiene”.

Sobre su nuevo álbum, consideró que fue un ejercicio reparador en este duro momento de su vida. “En mi caso, creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato. Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina, y junto con el amor de mi familia y mis hijos que me sostienen, la música y escribir música es definitivamente una de esas herramientas, una de las pocas herramientas que tengo para sobrevivir en condiciones extremas (…) La música ha traído luz”.

La barranquillera confiesa que a veces siente que “todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Y lo que también es real es la decepción de ver algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos y ver que se convirtió en algo vulgarizado y abaratado por los medios”.