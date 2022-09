Así le fue a ‘Leandro Díaz’ y ‘Entre sombras’ en sus estrenos, ¿fracasaron en rating?

El pasado 19 de septiembre, el público pudo disfrutar de una noche de estrenos tanto para el Canal RCN como para Caracol Televisión. Ambos medios presentaron sus nuevas producciones en el horario de las 9:30 p. m.

Por un lado, fue la telenovela biográfica del compositor vallenato Leandro Díaz y por el otro la comentada producción Entre sombras, la cual narra la historia de la capitana Julia Beltrán y la teniente Magdalena Arbeláez. Ambos proyectos cautivaron a sus seguidores, quienes tenían grandes expectativas por conocer de fondo las tramas.

La historia del músico llegó como reemplazo del remake de Hasta que la plata nos separe, que fue de menos a más, pues en las últimas semanas se posicionó como el programa más visto del Canal RCN. Por otra parte, el drama policiaco se estrenó luego del final de El rey, Vicente Fernández, serie que debutó con bastante éxito en la plataforma de streaming, Netflix

Al proyecto biográfico, que se basó en la vida del cantante mexicano, no le fue tan bien como se tenía en mente porque no tuvo el nivel de audiencia que se esperaba. Por lo tanto, la historia protagonizada por Flora Martínez y Margarita Muñoz era una apuesta para que más televidentes se conectaran con el Canal Caracol.

¿Cómo les fue a Entre Sombras y Leandro Díaz en el rating nacional?

Los dos canales esperaron posicionarse en las primeras casillas del rating nacional con estas producciones y lo cierto es que les fue bien a ambos. De acuerdo con los resultados que salieron a la luz el pasado 20 de septiembre, se logró ver que a Caracol le fue mejor pues Entre sombras se quedó con el tercer puesto con un puntaje de 7,50.

Por su lado, Leandro Díaz se posicionó en el cuarto puesto del listado con un puntaje de 6,78, según los datos proporcionados por Kantar Ibope Media. Vale la pena resaltar que esta es la producción más vista de RCN, mientras que la del otro medio es La Voz Senior.

🇨🇴 #RatingOficial - 19 de Septiembre de 2022 pic.twitter.com/3PcX67xD4J — Kantar IBOPE Media (@K_IBOPEMediaAL) September 20, 2022

Los espectadores de las dos nuevas telenovelas quedaron encantados, pues así se evidenció en las diferentes redes sociales. Los comentarios fluyeron en medio de los estrenos, destacando el cariño que le tomarán a cada una de las historias.

“Quedé con ganas de ver más capítulos de Entre sombras. Excelentes actrices Flora Martínez y Margarita Muñoz”, “Excelente primer capítulo, buen ritmo y personajes femeninos increíbles. Por ahora, 10/10″, “Yo no sé ustedes, pero me encanto el primer capítulo de Entre sombras. Excelente el trabajo del elenco sobre todo de Flora Martínez y Margarita Muñoz”, “Entre sombras me gustó mucho”, “Ya quiero que sigan más capítulos de la novela”, fueron algunos de los comentarios que quedaron registrado en las plataformas digitales.

Por su parte, la producción de RCN también tuvo opiniones muy positivas, sobre todo por la interpretación de Dangond en el papel protagónico: “Muy teso Silvestre, interpretar por primera vez, con tanta naturalidad a un personaje ciego. Eso requiere mucha preparación y disciplina”, “Hay que reconocer que Silvestre se está haciendo un papelazo aquí”, “Silvestre la sacaste del estado con tu primera actuación”.

Rating colombiano del 20 de septiembre de 2022

En cuanto al rating del martes 20 de septiembre, los puntajes se mantuvieron muy parejos, pero no se dio un cambio en las posiciones, ya que Entre sombras se mantuvo en el tercer lugar y Leandro Díaz en el cuatro. La Voz Senior conservó el primer puesto, con una puntuación de 10,78, seguido de Noticias Caracol con 9,22.

Habrá que esperar cómo avanza la acogida de las dos producciones con el paso de los días y de cada de una de las tramas.