Esta es la historia de Leandro Díaz, el compositor interpretado por Silvestre Dangond

El pasado lunes 19 de septiembre los colombianos pudieron disfrutar el lanzamiento de la nueva producción del canal RCN, Leandro Díaz. De lunes a viernes, los televidentes podrán conocer la vida de este famoso compositor colombiano a partir de las 9:30 de la noche.

La historia del artista invidente que marcó el género vallenato es protagonizada por el cantante Silvestre Dangond, quien hace su debut como actor en esta producción. Junto a él estará la hermosa actriz Laura de León, recordada por sus papeles en Pa’ quererte, la segunda temporada de La ley del corazón, entre otras.

Junto al cantante y a Laura estarán actores como Viña Machado, Mario Espitia, Jair Moreno, Sebastián Carvajal, Daniela Tapia, entre otros reconocidos actores del suelo nacional. Además, se destaca que esta bioserie está basada en la novela llamada Leandro, escrita por Alonso Sánchez Baute.

La historia contará la vida del hombre que, aunque no podía ver, compuso la más hermosas letras pese al rechazo de todos por su condición. Su lema en vida fue: ”Dios no me puso ojos en la cara, porque se demoró poniéndome ojos en el alma”, y sí que reflejó esta frase a lo largo de su historia.

Durante el lanzamiento de esta historia, el protagonista afirmó que “cuando dicen acción y cierro los ojos, es mi mundo, es el mundo de Leandro, un mundo del que no quisiera despertar porque el personaje está dejando en mí muchas cosas: su gran corazón, su humildad, sus ganas de echar para adelante, nunca se amedrentaba, siempre con una sonrisa en el rostro, veía la vida de una manera alegre”. La serie fue grabada en los pueblos y paisajes de La Junta, Pueblo Bello, Urumita y San Juan del Cesar, entre otros municipios de la costa colombiana.

¿Quién fue Leandro Díaz?

En la historia del vallenato el nombre de Leandro Diaz está plasmado para la eternidad. El compositor es el responsable de numerosas letras que llevaron al género a lo más alto. Demostró que con una canción sí se puede enamorar. Se llegaron a grabar más de 100 de sus canciones en las voces de artistas como los reconocidos artistas Diomedes Díaz, Carlos Vives, Peter Manjarrés, Binomio de Oro, entre otros más.

Entre sus grandes éxitos aparecen ‘Matilde Lina’ o ‘La diosa coronada’. Esta última fue utilizada por el mismo Gabriel García Márquez en su libro El amor en los tiempos de cólera. Además, Leandro fue rey del Festival de la Leyenda Vallenata en su edición número 38. El compositor nació en 1928 y falleció en junio de 2013. Sin lugar a dudas, Leandro Díaz ocupa un lugar privilegiado entre los juglares de un género que le ha brindado muchas alegrías a Colombia con su variedad de ritmos y sus tantos cantantes.

Vivir sin ver se debería considerar un arte por su simple existencia; no obstante, Leandro tenía sueños claros que se podían reflejar en su sonrisa, y se cumplieron, porque el nombre de este compositor quedará grabado para siempre en la historia nacional. Él dejó muchos mensajes, uno de los más importantes es que cualquier acto que se proponga el ser humano se puede hacer realidad solo con perseverancia.

De Leandro Díaz brotaban letras del corazón, y como él mismo decía, del alma. Sus canciones enamoraron, en cualquier rincón del territorio colombiano se recuerda siempre a este artista que con el arte de componer, enamoró la vida y cautivó al vallenato. Silvestre Dangond asume un reto enorme, interpretar a uno de las personas más reconocidas en el mundo del género mencionado anteriormente.