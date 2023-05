Andy Rivera y Juan Duque compartirán escenario en Rancho MX; ¿Lina Tejeiro irá a verlos?

A pesar de que ya ha pasado buen tiempo, la vida amorosa de Lina Tejeiro suele estar en el centro de atención, especialmente de sus millones de seguidores. Seguramente en pocos días, ese tema estará en boca de varios, pues se conoció información de que Andy Rivera y Juan Duque compartirían tarima en Rancho MX.

El evento que los reunirá se llama ‘Ranchetón’, y se realizará el próximo viernes 2 de junio en el restaurante de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno.

En el evento también estarán otros artistas como Yeison Jiménez, Jessi Uribe y Nico Hernández. El concierto se da por la inauguración del pabellón de eventos de Rancho MX, el primero para conciertos en la zona y que también creará cientos de empleos.

En ese sentido, la actriz llanera podría encontrarse con sus dos exparejas, pues Tejeiro mantiene una estrecha relación con W y Bueno. Además, suele asistir a los eventos que se llevan a cabo en el restaurante.

Juan Duque habló sobre compartir tarima con Andy Rivera:

A Duque le llovieron preguntas en sus redes sociales sobre lo que sucederá en unos días, al compartir el mismo lugar con Andy Rivera, quien fue novio de Lina Tejeiro por bastante tiempo. Duque respondió con humildad y señaló que respeta mucho al artista.

“Por este lado hay mucho respeto hacia Andy como artista y persona. Por él y por todos los artistas que cantan ese día estoy emocionado por compartir tarima. Si se da la oportunidad de cruzar miradas y saludos con todos ellos… bien, mostrando siempre la nobleza, la humildad que nos caracteriza, como somos, como siempre hemos sido”, aseguró.

Las condiciones con las que debe cumplir un hombre para ganarse el corazón de Lina Tejeiro

Por medio de su cuenta personal en Twitter, la actriz mencionó algunos de los hábitos que le gustaría que tuviera el hombre que se convirtiera en su pareja. A su vez confesó que le es muy difícil sentir algún tipo de gusto por alguien que no tiene esas cualidades.

Lina aprovechó para contar que de un tiempo para acá se ha dedicado a cuidarse y a cultivar el amor propio, por ende le es difícil sentir algún tipo de atracción física por una persona que no se cuide a sí mismo.

“Desde que cultivo mi amor propio, me cuesta mucho sentir gusto por alguien que no se cuida a sí mismo. Dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, oler rico y saber escoger su compañía también es amor propio”, afirmó la influenciadora.

Luego de estas declaraciones, la actriz una vez más volvió a ser tendencia en dicha red social.

Lina Tejeiro no descarta ser mamá; esto respondió cuando le preguntaron por la congelación de óvulos

La presentadora y actriz afirmó que en este momento no desea convertirse en mamá, sin embargo, eso no quiere decir que no le gusten los niños, como algunos pueden imaginar. La duda de si quiere tener hijos o no radica en la responsabilidad que esto implica.

“Siempre he dicho que no y la gente me malinterpreta y creen que por decir que no, no me gustan los niños y a mí sí me gustan (…). Pero cuando digo que no quiero tener hijos es porque siento que es una responsabilidad demasiado grande”, dijo.

La también productora de contenido confesó que la maternidad le ha generado curiosidad debido a su amistad con Greeicy Rendón y Mike Bahía, pareja que en abril celebró el primer año de su hijo, Kai. Según ella, en más de una ocasión le ha preguntado a la cantante por el embarazo. Cuestiones como “¿qué se siente al tener un bebé en el vientre?”, han rondado por su cabeza.