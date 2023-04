¿'Donde hubo fuego, cenizas quedan’? Así reaccionó Lina Tejeiro después de ver los videos de Andy Rivera con Aida Victoria Merlano

El mundo del espectáculo quedó de una sola pieza al momento en que Andy Rivera y Aida Victoria Merlano publicaron dos videos en los que se les ve muy juntos y en un ambiente muy romántico, pues los dos se dedicaron canciones que solo hablan de contarle al mundo un secreto y de dedicatorias de amor, lo que dio a entender que los dos conforman la nueva pareja del momento en la farándula nacional.

De inmediato el revuelo se armó y miles de cuentas de Instagram replicaron los videos para que los cibernautas pudieran hacer gala de su humor, su indignación y hasta su rabia, pues muchos aún ven al cantante con su exnovia Lina Tejeiro, y a Aida ya la catalogan como la “viuda negra” de Colombia, pues ya son varios los hombres que ha tenido como novios y cuyas relaciones han durado poco tiempo.

En sus redes sociales, Aida Victoria y Andy Rivera compartieron imágenes que hacen creer que están juntos. - Foto: Instagram

Y es precisamente Lina Tejeiro la que volvió a ser el centro de atención, pues se sabe que ella aún siente un cariño inmenso por su exnovio, al que ya dejó hace un año cuando intentó darse una segunda oportunidad con él y sabe que es mejor para los dos continuar por caminos separados, lo que no significa que no haya sentimientos de por medio.

Por eso muchos cibernautas corrieron a los perfiles de la llanera a ver cómo se pronunciaba al respecto y fue en Twitter donde se les hizo el milagro, pues la actriz publicó un trino con una leyenda que dejó perplejos a muchos, pues el mensaje que trae consigo es profundo y filosófico enfocado en el perdón.

Lina y andy - Foto: Captura de pantalla de @linayandylosqueremosjuntos

“Todo lo que te está sucediendo no es en vano, ese esfuerzo y dolor viene con una gran enseñanza. Puede que no sea el mejor momento de tu vida, pero es solo eso, un momento que pasará y te hará más valiente, más fuerte. Recuerda que no es la primera vez que pasas por algo así, pudiste una vez y ahora no será la excepción”, fueron las palabras de la actriz en su cuenta oficial de Twitter.

Estará hablando de lo de Andy y Aída? Dios mío me urge este chisme — Desagradecina (@dieforcringe) April 25, 2023

Las respuestas a este trino no se hicieron esperar y fueron de toda clase, desde los que se preguntan si esta es la respuesta directa al supuesto romance de Andy con Aida, o si tiene que ver con algo relacionado con su vida privada o su salud, asunto que ha mantenido a Tejeiro muy ocupada, pues luego de su última cirugía de biopolímeros ha tenido que padecer una recuperación bastante larga y complicada.

“La señora que publica frases profundas pero... que lleva una vida díscola”, “Y por qué sabias esto? Se te agradece por el mensaje. La mayoría estamos pensando que de allá arriba te mandaron este mensaje para compartir con nosotros”, “Todo va a estar bien, eres una gran mujer. Que Dios te siga rodeando de gente maravillosa”, “¿Estará hablando de lo de Andy y Aída? Dios mío, me urge este chisme”, son algunos de los mensajes que se leen en el trino.

Aida Victoria Merlano da su versión sobre romance con Andy Rivera. - Foto: Instagram: @aidavictoriam

Por el momento Lina no ha hecho más publicaciones en sus redes sociales, ni siquiera historias en Instagram donde usualmente publica de forma muy regular y cotidiana todo lo que viene haciendo o incluso se permite hacer dinámicas de preguntas para conversar con sus más de 9.9 millones de seguidores, quienes no se pierden ni un solo detalle de lo que sucede con la actriz llanera.

Mientras tanto, Andy y Aida están felices viendo “al mundo arder”, pues en sus redes sociales siguen aumentando todo el revuelo con más videos juntos en los que no confirman su relación, pero tampoco la desmienten y sí continúan dedicándose canciones sugestivas.