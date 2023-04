Aida Victoria Merlano, blanco de críticas por video junto a Andy Rivera; le ‘sacaron a bailar’ su amistad con Lina Tejeiro

Aida Victoria Merlano se convirtió en una de las creadoras de contenido más polémicas de redes sociales, debido a una serie de situaciones en las que se vio involucrada en los últimos años. La colombiana supo enfrentar estos sucesos, reflejando la actitud con la que asumió todo lo que apareció en el camino tras lo vivido con su madre, Aida Merlano, en el pasado.

La creadora de contenido no deja de aparecer en las redes sociales. - Foto: Instagram: @aidavictoriam

Sin embargo, recientemente, la influencer desató una ola de reacciones en redes sociales con algunos contenidos que publicó en su cuenta oficial de Instagram. La joven compartió imágenes en compañía de Andy Rivera, con quien se especuló que estarían en un romance secreto.

Pese a que esto no se confirmó y únicamente encendió las alarmas de los curiosos en las plataformas digitales, muchos aseguraron que se trataba de un amorío real entre Aida Victoria Merlano y el cantante urbano. Varios seguidores de los dos famosos puntualizaron que todo era una estrategia de marketing, por lo que estaban era generando una expectativa relacionada con la canción que se lanzaría en los siguientes días.

Aida Victoria se vio involucrada en rumores de romance con Andy Rivera. - Foto: Instagram @aidavictoriam

No obstante, en medio del alboroto que causó esta noticia en redes sociales, distintas personas no perdieron la oportunidad para atacar a Aida Victoria, asegurando que “nunca podía estar sola” y que siempre estaba cambiando de parejas sentimentales. Algunos no se quedaron callados y aprovecharon para recordar a Lina Tejeiro, quien era amiga de la joven creadora de contenido.

Las dos creadoras de contenido plasmaron una cercanía en redes sociales - Instagram @aidavictoriam @linatejeiro - Foto: Instagram @aidavictoriam @linatejeiro

Según se detalló, la fuerte ola de críticas apareció en varias cuentas de chismes de Instagram, donde los usuarios reprocharon y señalaron a la barranquillera por hacerle una mala ‘jugada’ a Lina Tejeiro, teniendo en cuenta que Andy Rivera fue la pareja con la que más duró en una relación. Los comentarios abundaron en contra de la influencer, asegurando que no sabía ser amiga y su lealtad no era cierta.

Seguidores de Andy Rivera y de la famosa actriz arremetieron contra la creadora de contenido, sacándole a bailar los viejos videos en los que compartió con la llanera y las situaciones que disfrutaron en eventos que se toparon.

Es la primera vez que los famosos se muestra en situaciones románticas. Fotos: Instagram @andyrivera - @aidavictoriam. - Foto: Fotos: Instagram @andyrivera - @aidavictoriam.

“Aida va a acabar con todo Colombia”, “Espero que sea marketing… no que era amiga de Lina Tejeiro”, “Donde sea cierto igual me da pesar con Lina (así a ella de pronto ya no le importe) porque a Lina siempre la quiso tener ‘en privado’ según para evitar el qué dirán y miren cómo se comporta con otra persona”, “La pobre Lina hasta ahora se estaba empezando a levantar y a empoderar y salen con esto”, “No que era muy amiga de Lina Tejeiro”, “¿Y la amistad con Lina qué?”, “Se le olvidó su amistad con Lina Tejeiro”, “No sería raro, Aida va de palo en palo”, “Esa niña no es amiga de la Tejeiro?”, “Y no se supone que ella es amiga de Lina Tejeiro… hay códigos recuerden”, “Ojalá sea marketing, pobre Lina”, “Está mal es que era amiga de Lina y eso no se le hace a una amiga”, entre otras opiniones.

Aida Victoria Merlano y Lina Tejeiro se mostraron juntas en diversos eventos. - Foto: Foto de Aida Victoria por @davidgonzalezph / Cuenta de Instagram @linatejeiro

De igual manera, hubo un grupo de personas que defendió a Merlano, asegurando que Lina Tejeiro siempre negó que era amiga de ella y, por lo tanto, no le debía ningún tipo de lealtad con respecto a las parejas sentimentales. Varios enfatizaron en que la joven era libre de hacer lo que quisiera, además que la actriz presumió su relación con Juan Duque desde que coincidieron.

Todo parece indicar que esta unión entre el cantante y la influencer se debe a que ella protagonizó el videoclip del nuevo tema, donde se les vio juntos e interactuando de una forma romántica. Ninguno de los implicados se pronunció al respecto, dejando en el aire de qué se trataba esto.