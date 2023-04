Padres de Piqué rompieron el silencio y destaparon cómo está su hijo tras el viaje de Shakira con sus niños

Gerard Piqué quedó como blanco de distintas noticias en redes sociales, debido a una serie de detalles que salieron a la luz sobre su vida personal. El español se separó de Shakira y desde entonces tuvo que lidiar con el constante acoso de los periodistas y paparazzis, quienes querían saber sobre sus planes y sus decisiones a futuro.

Gerard Piqué en uno de los eventos de la Kings League - (Photo by Cesc Maymo/Getty Images) - Foto: Getty Images/Cesc Maymo

Al terminar la relación con la colombiana, el español se enfrentó a diversos cambios que aparecieron en el camino, destacando directamente el viaje de sus hijos, Milan y Sasha, a Miami junto a la cantante. Pese a que el empresario nunca se refirió de forma pública a esto, si se le notó incómodo con actitudes que plasmó su expareja en el pasado.

Piqué habló de Shakira en una entrevista que concedió. - Foto: Fotos tomadas RAC1 via Europa Press/Instagram @fallontonight - Montaje: SEMANA

Recientemente, en medio del auge que tomó el tema del viaje de Shakira, las miradas de los curiosos se posaron sobre Gerard Piqué y sus padres, Montserrat Bernabeu y Joan Piqué, quienes terminaron mal con la barranquillera. Al no estar presente la artista, los lentes de las cámaras intentaron captar las reacciones de los progenitores del catalán, quienes asistieron a diversos eventos sociales y públicos.

Según detalló Europa Press, los papás del exfutbolista fueron captados en el torneo Conde de Godó de Tenis, el cual se realizó precisamente en Barcelona. Montserrat Bernabeu y Joan Piqué llegaron al lugar, siendo grabados por los reporteros que se encontraban allí.

Joan Piqué y Montserrat Bernabeu, padres de Gerard Piqué (Photo by Europa Press/Europa Press via Getty Images) - Foto: Europa Press via Getty Images

Al ingresar y prepararse para el evento, un paparazzi se acercó a los españoles y les preguntó cómo estaba su hijo tras la partida de Shakira con sus pequeños de Barcelona. La médica catalana fue quien rompió el silencio y comentó sobre cómo se encontraba el empresario de Kosmos, puntualizando que “todo estaba estupendo”.

“Todo muy bien, todo estupendo”, fue lo único que dijo Bernabeu ante las cámaras, según recogió Europa Press en el sitio.

Con estas palabras, la española intentó esquivar las interrogantes relacionadas con su familia, desmintiendo, posiblemente, que el exjugador estuviera mal y devastado con el viaje que realizaron los menores a Estados Unidos.

Lo particular de la situación fue que la madre de Piqué se habría contradicho y terminó hablando de su vida personal ante de una pregunta que recibió, ya que en una entrevista que concedió fue clara en que no tocaba esos temas con personas que no fueran de su círculo cercano.

El exfutbolista no estaría mal tras el viaje de sus hijos a Miami. - Foto: Fotograma, 0:07, Pique Builds Dream 5-A-Side Using Footballers In His Contacts - YouTube John Nellis

Condición sobre Shakira que habría puesto madre de Piqué en una entrevista

Días atrás, la atención mediática se ubicó en Montserrat Bernabeu, madre de Gerard Piqué, quien asistió como invitada a un programa catalán para hablar de temas de salud. La médica aceptó esta invitación, llegando al punto de hablar de su hijo y de un accidente que vivió cuando jugaba con el F.C. Barcelona.

Sin embargo, aunque mucho se habló de esta entrevista de la española, las reacciones comenzaron a fluir días después por un detalle que se desveló sobre esta conversación con Col-lapse, de TV3. Todo parece indicar que la progenitora del empresario fue contundente y tomó una determinante decisión, la cual quedó reflejada en un video.

La madre de Piqué habría hecho una jugada que no le gustó para nada a la colombiana, por lo que decidió cortar de raíz toda relación. - Foto: Instagram @shakira - @mbernabeuIG

Según reseñó La Vanguardia, Bernabeu habría aceptado esta entrevista en televisión bajo una condición relacionada con Shakira. El medio aseguró que la doctora habló con los integrantes del proyecto y les pidió que no le preguntaran nada que involucrara a Shakira o los asuntos familiares que estaban atravesando en el momento.

De hecho, en la misma conversación con Richard Ustrell, Montserrat Bernabeu no dio paso alguno para que le indagaran sobre temas personales y privados, soltando únicamente una frase que sirvió como freno para no adentrarse más. La catalana indicó que se refugió en su trabajo en los últimos meses, explicando que no cruzaba la línea entre lo profesional y lo íntimo.

Shakira, junto a sus exsuegros - Foto: Instagram

“Como todos, tengo mi vida profesional y personal. Pero mi vida privada solo la hablo con mi entorno. Cuando estoy en el trabajo, me centro en lo que tengo que hacer, porque soy la doctora Bernabeu”, dijo en el diálogo con el formato.