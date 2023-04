Shakira ‘estalló’ de alegría tras reencontrarse con una persona muy querida por ella, ¿de quién se trata?

Tras casi 12 años de estar entregada a su relación —con el exdefensa del FC Barcelona Gerard Piqué— y su maternidad desde Barcelona (España), Shakira no cabe de la dicha iniciando una vida lejos de la presión mediática.

Ahora vive en Miami, al extremo suroeste de Florida (Estados Unidos), junto a sus dos hijos, Milan y Sasha, y donde está más cerca de sus amigos y colegas de la industria.

En las últimas horas, se conocieron imágenes donde aparece la cantante colombiana, muy feliz, disfrutando del show en vivo del legendario dominicano Juan Luis Guerra, a quien ella considera uno de los grandes de la música latina.

Lo vio en Fort Lauderdale el pasado sábado 22 de abril, donde dio un concierto con lleno total y cantó los mejores éxitos de su repertorio como Burbujas de amor, Bachata en Fukuoka, Las avispas, la bilirrubina y muchos más.

Shakira estuvo disfrutando de un concierto de Juan Luis Guerra. Foto: Instagram @shakira. - Foto: Foto: Instagram @shakira.

“Qué suerte y qué lujo poder escuchar en vivo a Juan Luis Guerra, mi hermano espiritual y uno de los artistas que más ha llenado tantos momentos de mi vida y de la vida de mi gente”, escribió la cantante en su historia, haciendo homenaje al isleño.

Luego, en Twitter empezaron a circular videos de lo que habría sido el encuentro en el backstage de los cantantes. En ellos se ve a la colombiana totalmente emocionada por ver al dominicano y a su familia, con quienes ha podido compartir a través de los años. Juan Luis Guerraha sido una guía no solo para Shakira, sino para otros artistas latinos como Juanes y Fonseca.

Los cantantes son amigos de vieja data. Foto: Instagram @juanluisguerra. - Foto: Foto: Instagram @juanluisguerra.

Mientras sostenía una conversación con el dominicano, Shakira deslumbró a lo lejos con una persona muy especial para ella, protagonizando un conmovedor y especial reencuentro. Se trató de la reconocida modelo y presentadora de televisión cubanoestadounidense Lili Estefan; con un gran abrazo y beso, se fundieron para dejar en evidencia la alegría del momento.

De hecho, la mujer en cuestión fue la encargada de compartir desde su cuenta personal de Instagram el momento vivido con la cantante barranquillera.

“Mi bella preciosa. Te amo, te amo, te amo”, señaló la también conductora del reconocido programa de El gordo y la flaca, reafirmando su cariño de tantos años.

Asimismo, la colombiana no estuvo sola. La acompañaron sus dos hijos, Milan y Sasha, quienes ya están en edad para acompañar a la cantante no solo a las presentaciones que ella da, como la que hizo en The Tonight Show de Jimmy Fallon al interpretar por primera vez en vivo Music Sessions # 53 junto al productor argentino Bizarrap; también creará recuerdos en familia escuchando conciertos como tres fans más de leyendas de la música como Guerra.

Todas estas imágenes paparazzi demostrarían, según muchos, que Shakira se encuentra feliz con la decisión que tomó, de dejar atrás el pasado que tuvo en Barcelona y junto a ella a su expareja Gerard Piqué, los problemas con sus exsuegros, el lío legal con la Hacienda española y mucho más.

Shakira apoyaba a Piqué en todos sus proyectos. - Foto: Europa Press via Getty Images

Shakira fue captada en una lujosa zona de Miami; ya estaría alistándose para inesperado cambio en su vida

De acuerdo con lo que se dio a conocer, la barranquillera puso las cartas sobre la mesa y quiso transformar su presente, buscando una mansión que se acoplara a las necesidades de su familia. En contenidos que se destaparon en redes sociales, los fanáticos lograron detallar a la artista caminando con su hermano y una agente inmobiliaria, la cual les estaba mostrando lugares que estaban disponibles.

Un video en Instagram reveló información sobre unas imágenes que se captaron en los últimos días, comentando lo que estaba sucediendo en la vida de la estrella musical. Allí se habló de las visitas a distintas mansiones en una zona muy lujosa de Miami, donde lograría privacidad y tranquilidad, lejos de los lentes de curiosos y paparazzis.

Estas fotografías y videos que se publicaron desataron una ola de reacciones en los fanáticos de Piqué y Shakira, ya que se vio a la intérprete de Waka Waka luciendo un regalo que le dio su expareja en una fecha especial. Muchos la catalogaron de “tóxica”, basándose en el hecho de que siguiera utilizando el comentado accesorio que le obsequiaron anteriormente.

A pesar de que aún se desconocen detalles del tipo de vivienda que buscaba Shakira para mudarse, sus apariciones en público siguen despertando curiosidad en quienes desean saber más sobre la nueva etapa que llegó a su vida. Por el momento, diversos medios comentaron acerca de los preparativos de la colombiana, quien no escatimaría en pagar grandes sumas de dinero por conseguir la casa perfecta.

Medios internacionales, como el diario británico The Sun, han informado que la barranquillera está dispuesta a desembolsar hasta 50 millones de dólares por su nuevo hogar, dadas las casonas lujosas que ha visitado y que están en un precio aproximado.

Mientras tanto, “supuestamente está alquilando una casa frente al mar de 15 millones de dólares mientras encuentra algo más grande para vivir con sus hijos Milan y Sasha”, reseña el portal inglés.