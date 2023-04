Shakira alista la llegada a Miami de sus padres William Mebarak y Nidia Ripoll, quienes no han viajado por problemas de salud

Hace más de dos semanas que Shakira, tras más de una década de estar radicada en Barcelona con su expareja Gerard Piqué, se mudó a Miami en compañía de sus hijos, Milan y Sasha.

Ahora alista la llegada de sus papás, William Mebarak y Nidia Ripoll, quienes no viajaron inicialmente con la artista debido a sus respectivos problemas de salud. Para la barranquillera resulta más que importante la cercanía de sus padres, pues han sido su mayor soporte desde su separación. Pero la delicada condición de salud de ellos ha sido un verdadero desafío para la artista.

Su papá no ha podido salir de España debido a una serie de complicaciones físicas que padece, tras sufrir una caída el año pasado que habría afectado directamente su cerebro. Para mejorar su salud, los médicos prevén operarlo en Miami, pero tendrá que ser trasladado bajo estrictas medidas de seguridad y cuidado, lo mismo que la mamá de la intérprete, luego de que en marzo pasado tuvo una trombosis y fue ingresada al hospital.

Una Bichota a la moda

Luciendo un sensual minivestido negro y unas alpargatas, la colombiana ratificó lo orgullosa que se siente de su figura. - Foto: Instagram @Karolg

Tras la desafortunada portada que protagonizó hace unas semanas la artista paisa Karol G en la revista GQ y que despertó una airada crítica de la artista en sus redes sociales, al considerar que estaban demasiado retocadas, la colombiana se sacó ‘la espinita’ con una espectacular sesión de fotos, esta vez para la exclusiva marca Loewe. Luciendo un sensual minivestido negro y unas alpargatas, la colombiana ratificó lo orgullosa que se siente de su figura, que sabe que está alejada de los estereotipos de belleza que privilegian una figura delgada.

Y aunque las alpargatas se han convertido en un tipo de calzado que incluso está en los roperos de la reina Letizia de España y la princesa de Gales, Kate Middleton, la reguetonera paisa demuestra en estas fotos que se trata en realidad de una pieza de la moda latina, que no pierde vigencia en cada verano. Se trata de un nuevo capítulo en la cada vez más brillante carrera de Karol G, que este año ha estado imparable: lanzó su nuevo álbum, Mañana será bonito; una canción al lado de Shakira, TQG; ha roto récords en Billboard y hace poco fue una de las invitadas al famoso programa de televisión estadounidense Saturday Night Live.

¿De nuevo en la TV?

Pipe Bueno regresaría al set del reality Yo me llamo. - Foto: getty images

Todo parece indicar que es casi un hecho el regreso de Pipe Bueno al set del reality Yo me llamo, uno de los más exitosos de la televisión en Colombia y en el que tuvo gran química con los demás jurados, en especial con Amparo Grisales, precisamente una de las que más feliz estaría con la presencia del caleño, otra vez, en este espacio.

Según ha trascendido, la diva de divas parece que no logró congeniar del todo con el reconocido artista de música popular Yeison Jiménez, quien estuvo como jurado en la temporada de 2022.

Aunque aún no se ha oficializado el regreso a Yo me llamo de la voz detrás de grandes éxitos como Recostada en la cama, miles de televidentes empezaron a tener expectativas, pues la propia Grisales ha realizado comentarios inusuales en sus redes sociales recordando los buenos momentos que vivió al lado del cantante (entre ellos, un beso robado) y las experiencias como jurados para elegir al mejor doble de Colombia.

Gasolina para siempre

Daddy Yankee, se despide de los escenarios con un récord que ningún otro artista del género ha conseguido. - Foto: afp

El pionero del reguetón, Daddy Yankee, se despide de los escenarios con un récord que ningún otro artista del género ha conseguido: Gasolina, una de sus más insignes canciones, se convirtió en la primera canción de reguetón en formar parte de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.Cada año, el Registro Nacional de Grabaciones de esta biblioteca elige 25 canciones que muestran el rango y la diversidad del patrimonio sonoro grabado estadounidense. Este año, Like a Virgin, de Madonna; All I Want for Christmas is You, de Mariah Carey; All Hail the Queen, de Queen Latifah, y Gasolina, de Daddy Yankee, son algunos de los sonidos que definen la historia y la cultura de la nación, según la biblioteca.

La clase 2023 también incluye los primeros sonidos de un videojuego en unirse al registro con el tema de Super Mario Bros., poderosas voces de mujeres, importantes inducciones a la música latina y sonidos clásicos del rock y el pop de las décadas de 1960 a 1980, según un comunicado de prensa del organismo.

Tremendo dúo

La cantautora colombiana Paula Arenas presentó su sencillo Déjame llorarte junto a el cantautor mexicano Jesús Navarro. - Foto: Milka Goldaracena

La cantautora colombiana Paula Arenas presentó su sencillo Déjame llorarte junto a una de las voces más poderosas de Latinoamérica, el cantautor mexicano Jesús Navarro. La unión de estas dos voces se da en esta balada que desde sus primeros acordes muestra un sentimiento de melancolía profunda. “Este capítulo de Déjame llorarte es una invitación para que entendamos que debemos dejar salir nuestras emociones, desahogarnos. De cómo a través del llanto puedes sacar lo que sientes, cerrar ciclos y sanar”, asegura Paula Arenas. Escrita por la colombiana junto a Manolo Ramos, la canción forma parte de su segundo álbum de estudio que contará con la participación de diferentes artistas y verá la luz el próximo 19 de mayo.

“Esta colaboración es un sueño dorado, desde que escuché la voz de Jesús por primera vez siempre imaginé hacer una colaboración juntos y hoy después de muchos años es una realidad y aún no lo puedo creer”, expresa emocionada Paula. “Yo estoy obsesionado con Paula desde que la escuché por primera vez, luego nos conocimos, nos hicimos amigos. El proceso ha sido doblemente especial, porque soy su fan antes de ser su amigo y el hacer la canción, grabarla, hacer el video, todo ha sido una chulada”, dijo, por su parte, Jesús Navarro.

Miguel Bosé, ¿enfermo?

El artista dijo que padece una rara condición de salud. - Foto: afp

Miguel Bosé reveló que padece una rara condición de salud que lo ha hecho reflexionar sobre la vida. En el marco de la gala Cover Night, concurso musical de RTVE en España, dijo que padece sinestesia, condición que no tiene cura. No se trata de una enfermedad, sino que involucra la actividad de una vía sensorial y cognitiva que responde ante diferentes estímulos. Sin embargo, requiere estudios psiquiátricos y neurológicos.

Por ejemplo, un paciente con sinestesia puede ver un color cuando escucha una nota musical, o percibir tacto en la mejilla derecha mientras saborea un alimento. Esto le permite comprender el mundo de una manera diferente a lo convencional. Bosé les comentó a sus compañeros del concurso que padece esa condición luego de que el presentador Ruth Lorenzo les explicó a los televidentes que uno de los participantes del concurso vivía esta misma situación.