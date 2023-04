¿Shakira tiene nuevo amor? La artista estaría pensando en comprar una mansión con Alejandro Sanz

El nombre de Shakira y Alejandro Sanz vuelve a dar de qué hablar. Recién se conoció la noticia de la separación sentimental entre la cantante colombiana y su expareja, el exjugador español Gerard Piqué, con quien duró casi 12 años, vuelve a tocarse un tema que ha estado en el ‘tintero’.

Se trata de los rumores de romance entre el gran apoyo de la artista colombiana. Mucho se ha hablado del supuesto amorío entre Shakira y Alejandro, quienes han tenido una relación de años, obviamente, solo de amigos, pero todo parece indicar, según información que salió a la luz, que los dos artistas estarían buscado una mansión en una isla privada de Miami Beach, ciudad insular del sur de Florida.

Lejos de la presión mediática y de Piqué, la barranquillera estaría pensando en comprar, junto con Alejandro Sanz, una lujosa propiedad en la Ciudad del Sol, según información de Telemundo, que cita medios españoles que no ha precisado.

Shakira y Piqué anunciaron el año pasado su separación. - Foto: Foto: Instagram @3gerardpique y @shakira montaje SEMANA.

A su vez, el programa matutino estadounidense Hoy día, en donde trabaja Daniel Arenas, dieron a conocer que la colombiana habría sido vista, observando mansiones en esa zona, en compañía de su hermano Tonino, quien más allá de ser un familiar y un representante de la barranquillera, tomó el lugar de su confidente.

“Medios de comunicación en España aseguran que Shakira y Alejandro Sanz harán una sociedad para comprar una casa en una isla privada en Miami. La inversión está estimada en unos 20 millones de dólares. Lo cierto es que a Shakira se le ha visto junto a su hermano visitando varias mansiones en la Ciudad del Sol y también es cierto que no está viviendo en su antigua casa para permanecer fuera del radar de los paparazis”, dijo la presentadora en dicho programa.

Por el momento, se desconoce si el rumor de comprar una vivienda entre los artistas es para habitarla ellos o simplemente para rentarla. Ninguno de los artistas han desmentido o confirmado la información que surge.

¿Piqué los alejó?

Alejandro Sanz ha estado en la vida de la barranquillera desde hace más 15 años, al punto que los dos han hecho canciones tan exitosas e inolvidables como ‘La tortura’, de ella, y ‘Te lo agradezco, pero no’, de él.

Estas canciones salieron a mediados de la primera década de los 2000 y en esos años los dos cantantes eran inseparables, no solo en los escenarios, sino en su vida personal, pues los dos se frecuentaban y compartían momentos bellos en ambientes familiares y amistosos.

Sin embargo, llegó Piqué a la vida de Shakira y Alejandro Sanz se empezó a desvanecer hasta que no se volvió a ver ni por las curvas cerca de la barranquillera, tanto que muchos empezaron a especular sobre una posible pelea entre el intérprete de ‘Amiga mía’ y la cantautora de ‘Antología’.

La cantante y el artista español siempre estuvieron en centro de rumores sobre un supuesto romance. - Foto: Instagram @shakira

Pero la verdad era otra, porque Alejandro y Shakira nunca se pelearon, el que quería pelea era Piqué, pues según los fanáticos fue el catalán el que empezó a ponerle problema a su entonces novia por tanta complicidad con el cantante, lo que habría hecho que la colombiana, para evitar problemas, se alejara de su gran amigo.

Pero todo cambió luego del escándalo de la separación, la canción con Bizarrap y las tantas muestras de Shakira sintiéndose una loba libre, como el hacer fiesta con sus amigas celebrando la soltería o su reunión íntima de cumpleaños, a la que obviamente llegó Sanz y con una sonrisa pícara que no tuvo problema alguno en mostrar a los fanáticos y la prensa que estaba en la puerta de la residencia de colombiana siendo testigos de todo lo que sucedía en el festejo.

ALEJANDRO SANZ ACABA DE LLEGAR A LA CASA DE SHAKIRA PARA CELEBRAR SU CUMPLEAÑOS 😭😭😭 pic.twitter.com/eT6WHznOip — Bruno | fan account (@JLOAccess) February 2, 2023

El cantante español habría sido la mano derecha de Shakira tras su ruptura con Piqué. Foto: Getty Images fotomontaje SEMANA. - Foto: Getty Images. Edición SEMANA

Miles de fanáticos de inmediato hicieron eco de esa expresión del español en las redes sociales, dejando claro que él estaba dando un precedente sobre quiénes realmente valoran a la barranquillera y enviándole un mensaje directo a Piqué, mostrándole que al final fue él el que continuó firme con el Ferrari.

“Estas cosas no pasaban cuando estaba con Piqué”; “Alejandro Sanz volvió a su casa ahora que no está Piqué”; “Otra razón para alegrarse porque ya no esté con Piqué, Sanz va a su casa ♥”, comentaron algunos cibernautas en las publicaciones de Alejandro Sanz felicitando a Shakira por su cumpleaños, al que también asistió el profesor de surf de la colombiana, a quien también han relacionado sentimentalmente con la cantante.