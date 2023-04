¿Andy Rivera y Aida Victoria Merlano están juntos? Videos los delatan

El mundo de la farándula siempre sorprende con uniones que nadie nunca imaginó y ahora Andy Rivera y Aida Victoria Merlano podrían estar protagonizando el nuevo amor de la temporada, unión que nadie vio venir, pero que después de las historias que los dos han montado, quedaría confirmada.

Hace pocos minutos tanto el cantante como la influencer han publicado dos clips en los que se dedican canciones, un vallenato por parte de la barranquillera y un reguetón por parte del pereirano, sencillos que tienen un común denominador: una dedicatoria de amor directa para sacar al público luego de ser un secreto muy bien guardado.

De inmediato, se prendieron las alarmas de todas las redes sociales y estos videos ya están siendo compartidos por muchas cuentas, en las que se ha generado un debate: ¿se trata de un nuevo romance mediático o una simple estrategia publicitaria? Esta cuestión tiene a todos los cibernautas hablando y argumentando sobre estos dos famosos, que están solteros y perfectamente podrían hacer una linda pareja.

Andy Rivera. - Foto: Instagram: @andyrivera

“Andy el que a todas las princesas nos gusta JAJAJAJAJAJA 🥲”, “Obvio marketing 🫠😂”, “¿Que queeeeeeeé? ¿Y no era que quería con Lina ?? 😂 que cosas”, “Jajajaja Aida, ¡que tipa tan pescadora! No tiene un centímetro de dignidad”, “Aida va a acabar con todo colombia, déjame algo hermana 😳😂”, “Lo que no le gusta a la Aida 😂”, “Esa Aida ya ha pasado por medio mundo 🤢”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Rechismes.

Esta es la primera vez que estos dos famosos se dejan ver juntos. Lo peor del caso es que cada uno tiene un historial romántico que ha sido conocido por todo Colombia. En cuanto a Rivera, él tiene una historia digna de una novela televisiva con la actriz Lina Tejeiro, con quien tuvo una relación de casi 9 años y luego de una separación sumamente dramática, intentaron volver a darse una segunda oportunidad, que finalmente fue un fracaso total.

Esta relación de Andy con Tejeiro ha perseguido al pereirano durante los últimos meses, pues cada vez que él publica algo que tiene un mensaje oculto de amor o despecho, de inmediato es relacionado con la llanera, lo que abre espacio a que sus seguidores vuelvan a tocar el tema y él tenga que salir a los medios y las redes a pedir que por favor pasen la página y le ayuden a seguir adelante con su vida.

Lina Tejeiro y Andy Rivera. - Foto: Captura de pantalla de @linayandylosqueremosjuntos

Por el lado de Merlano hay mucha más tela que cortar, pues ella ha tenido varios amores en lapsus de tiempos muy cortos y algunas de sus conquistas tienen nombres rimbombantes y muy conocidos en el medio de los famosos. Uno de los primeros hombres que entró a su vida y ya tenía un reconocimiento mediático es el creador de contenido Yéferson Cossio, con quien estuvo después de que el paisa terminara su relación idílica con Jenn Muriel.

Muchos pensaron que Merlano había sido “el cacho” de Cossio con Muriel, sin embargo, los dos creadores de contenido salieron a la luz pública a desmentir estos tumores y a afirmar que los dos se habían involucrado sentimentalmente estando completamente solteros.

La influencer ahora anunció cómo sería si fuera mamá. Foto: Instagram @aidavictoriam. - Foto: Foto: Instagram @aidavictoriam.

Luego de Cossio vino WestCol, un streamer que era muy conocido en las plataformas de transmisiones en vivo, pero del que poco se sabía dentro de la farándula nacional hasta que se dio una oportunidad amorosa con la barranquillera. Este amor duró muy poco y terminó en malos términos, pues Aida Victoria se encargó de dejar claro que este paisa no llenaba los requisitos que ella tiene para una pareja ejemplar y que la corta edad del streamer, tres años menor que ella, no le ayudaba.

Luego de Cossio vino WestCol, un streamer que era muy conocido en las plataformas de transmisiones en vivo, pero del que poco se sabía dentro de la farándula nacional hasta que se dio una oportunidad amorosa con la barranquillera. - Foto: Instagram: @westcol

Así pues se podría estar escribiendo un nuevo capítulo amoroso entre estas dos luminarias, solo queda esperar que los dos confirmen su relación y se genere el tsunami mediático pertinente donde, de forma segura, terminarán involucrados sus amores del pasado.