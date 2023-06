Nadia Jémez, influencer española, arremetió contra Piqué; destapó detalles de ‘cita’ que tuvieron: “No le debo respeto”

La hija de Paco Jémez no dudó en hablar de una experiencia que habría tenido con el ex de Shakira.

Gerard Piqué se vio involucrado en una serie de situaciones inesperadas en las plataformas digitales, precisamente después de terminar su relación amorosa con Shakira. El exfutbolista fue foco de críticas, burlas y ataques de parte de miles de personas, las cuales no dejaron pasar ni una sola ocasión para ofenderlo y demostrarle su inconformidad.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

El español aprendió a lidiar con estas situaciones, enfocándose plenamente en la Kings League y en su relación amorosa con Clara Chía, con quien ya cumpliría un poco más de un año de estar juntos. El empresario esquivó cualquier tipo de chismes y comentarios sobre su vida, continuando con los eventos y actividades de las que suele participar.

Sin embargo, recientemente, Piqué volvió a quedar en el blanco de los comentarios en redes sociales, debido a un inesperado video que salió a la luz, donde una mujer decidió contar una experiencia que habría tenido con el exfutbolista en el pasado. La española no dudó en revivir este recuerdo, destapando detalles sobre lo que sucedió en aquella ‘cita’.

El exfutbolista se vio involucrado en una nueva polémica en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

Se trató de Nadia Jémez, influencer española e hija de Paco Jémez, entrenador de fútbol, quien utilizó las plataformas digitales, específicamente TikTok, para hablar sobre Ibai Llanos y Gerard Piqué. La joven comentó un poco de lo que pensaba de ambos, aclarando qué era lo que sucedía directamente con la expareja de Shakira.

La española soltó un detalle de una salida que tuvo con Piqué. - Foto: Instagram @nadiajemez

La española señaló que no era que el exdefensa del F.C Barcelona le cayera mal, sino que no sentía la más mínima confianza por parte de él, pues antes ya vivió una situación incómoda, donde terminó pasando “vergüenzas”. La creadora de contenido se refirió a una salida que hicieron antes, revelando actitudes que habría tenido el catalán con otras personas.

“Yo dije en otra ocasión que Piqué me caía regular. No me cae mal, pero es una persona que no me transmite confianza”, dijo al inicio cuando se refirió al exfutbolista.

Nadia Jémez no se guardó nada y arremetió contra el deportista, mencionando el hecho de que no era de fiar alguien que terminaba su relación con Shakira y familia para iniciar una historia de amor con Clara Chía. “Si una persona que deja a su familia, se lía con una chavalita, que tendrá más o menos mi edad, y lo deja todo... A mí no me transmite confianza”, puntualizó.

La pareja habría optado por asumir una actitud que, posiblemente, le dolería a la colombiana. - Foto: Instagram @shakira - TikTok @oscar.caceress/ Twitter @ClaGerFans

Seguido a esto, la española fue clara en que ella no le debía respeto a Piqué por ningún motivo, además de que él no se comportaba de forma positiva con los demás que lo rodeaban o tenían contacto con él.

La influencer comentó su posición con respecto a Piqué. - Foto: Instagram @nadiajemez

“No le debo respeto porque no se ha comportado bien con los demás”, comentó, previo a relatar la situación que experimentó con el empresario de Kosmos.

“Una vez iba con él en el coche y le pareció super bien saltarse absolutamente todos los semáforos de la Diagonal. Además, entró a 100 y pico km/h de velocidad en un parking y entonces el señor del parking lo que hizo fue decirle ‘mira no puedes entrar así en el parking’. Piqué le contestó de una manera: ‘Sí, vale, genial. Cómprate un amigo’...Yo quería que me sacasen de ahí, no me lo podía creer”, relató, haciendo expresiones de sorpresa al ver la actitud que llevaba, supuestamente, el famoso catalán.

Piqué fue señalado de hacer pasar vergüenzas a una influencer en una salida que hicieron. - Foto: Getty Images

La influenciadora apuntó también en lo incómoda que estuvo, por lo que sabía que no se repetiría esta clase de planes o veladas con Gerard Piqué. Jémez fue enfática en la poca confianza que sentía en el presente por el exfutbolista, sin especificar en qué momento exactamente sucedió su anécdota.

“Una vergüenza. Me hizo pasar vergüenza. No es una persona que me inspire confianza, creo que es la primera y la última vez que me he visto con esta persona”, señaló, indicando que nunca más volvió a verse con el español.

“Tenía muchas ganas de contarlo, muchas gracias a todos por escucharme”, concluyó.