¿Perdona ‘cachos’? Lina Tejeiro revela su postura sobre la infidelidad

Lina Tejeiro es una de las actrices más queridas por los colombianos, todo porque su gran talento se ha podido ver desde que ella era tan solo una adolescente, y con el paso del tiempo la llanera dejó ver su personalidad dicharachera y alegre, con la que cautiva a millones de usuarios en las redes sociales, en las que ella publica fotos y videos con su hermosa figura.

En sus historias de Instagram la actriz realiza varias dinámicas para generar una conexión amplia con sus seguidores y la de las preguntas es una de sus preferidas, porque a través de las cuestiones de sus fans ella puede hacer gala de su belleza, hacerle frente a algunos chismes que se crean a su alrededor y hasta a dejar por sentado algunos puntos claves de lo que ella considera importante.

En la última que hizo, uno de sus seguidores tocó uno de los temas más álgidos para ella, su vida sentimental y romántica, que ha sido comidilla de todo el país durante los últimos años desde que terminó su relación con el cantante Andy rivera y posteriormente se dio una oportunidad fallida con el también cantante y creador de contenido paisa, Juan Duque.

El seguidor de Lina atinó a preguntar: “¿perdonarías una infidelidad?”, cuestión que inquietó mucho a la llanera, pues luego de tantas decepciones amorosas y de vivir una relación de 9 años con el cantante pereirano, tuvo que pensar muy bien su respuesta, una que dejó pensando a muchos pues navega entre la ambigüedad y la confesión de un posible perdón, en una supuesta situación de “cachos”.

“No, pero pues claramente lo estoy diciendo desde una posición muy diferente, pues porque no estoy comprometida en ninguna relación y como mi corazón está bastante tranquilo, pues es muy fácil decir que no perdonaría una infidelidad, pero ¿qué pasaría si estuviera perdidamente enamorada de otra persona? Tampoco perdonaría una infidelidad, porque con mis anteriores relaciones he aprendido que lo que se permite, se repite”, declaró Tejeiro.

Esta respuesta ha dado mucho de qué hablar y varios cibernautas se han preguntado si la llanera lo dice con conocimiento de causa, es decir, si en efecto ya ha tenido que lidiar con una infidelidad por parte de alguna de sus exparejas y por eso su negativa a perdonarla. Lo cierto es que solo hay dos nombres que posiblemente le pudieron haber puesto “cachos” a la llanera y no se ha confirmado que en efecto alguno de dichos cantantes le haya sido infiel a la actriz.

Pero responder preguntas no es lo único que Tejeiro hace en las plataformas digitales. Ella también cuenta algunas anécdotas que le han sucedido y aprovecha todos los trends de las redes para dar de qué hablar con sus experiencias, pues muchas son muy únicas y las demás son tan graciosas como los videos donde ella hace lipsync a la perfección, como el que hizo con el sonido de la entrevista de Francia Márquez con Vicky Dávila, clip que se volvió viral.

En Twitter, especialmente una usuaria propuso un hilo de “piropos random que les hayan hecho”, mostrando ella un pantallazo de una conversación en el que le dicen lo siguiente: “lindas axilas Karen”, desatando una histeria colectiva por lo curioso del piropo, incitando a que muchos otros participen.

Tejeiro, obviamente no se quedó atrás y también añadió a dicho hilo el piropo que a su parecer ha sido el más extraño, curioso y sin sentido que le han hecho. “Un hippie que vendía manillas me dijo: ‘Uy, mi amor yo por usted hasta me baño’”, escribió la llanera, logrando empatizar con miles de usuarios que le dieron like al trino y hasta lo retuitearon.