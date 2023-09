A la fecha, estas son las cirugías estéticas que se ha practicado Amparo Grisales

Amparo Grisales en Yo Me Llamó quedó feliz con la imitación de 'Alejandro Fernández'. | Foto: Tomada de video de YouTube Yo Me Llamo

¿Cuántos años tiene Amparo Grisales?

¿Qué cirugías se ha practicado Amparo Grisales?

“Solo una en el busto, hace mucho tiempo, cuando vi que con mi ejercicio, al quemar grasa, se me desapareció lo poco que tenía. Me puse un poquito, no hay que exagerar, porque a mí no me gusta quedar ni vulgar ni voluptuosa”, mencionó frente a las cámaras del Late Show.