¿Epa Colombia ya está embarazada? Esta foto dejó intrigados a sus seguidores

En su momento, causó furor en los medios digitales, pues llamó la atención con su personalidad extrovertida y diferente, y a partir de ahí, su nombre no ha dejado de protagonizar noticias y diversos contenidos en páginas de chismes en redes sociales y programas de televisión relacionados con su vida personal y su crecimiento como empresaria.

En el mencionado contenido, Epa Colombia reveló que conoce a Samantha hace varios años, desde que era tan solo una niña. “Cuando tenía como 15 o 16 años a mí me gustaba una niña, me parecía muy linda, muy hermosa, pero por diferentes temas y situaciones de la vida no se dieron las cosas”.