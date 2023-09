Amparo Grisales no aguantó más y lo volvió hacer; abandonó la mesa de jurados en ‘Yo me llamo’

Yo me llamo es un programa musical que tiene la intención de encontrar al mejor imitador en Colombia de un artista reconocido, ya sea a nivel nacional o internacional. Este reality ha estado presente durante nueve temporadas, siendo 2011, el año en el que se realizó en lanzamiento por primera vez de esta producción que es transmitida en las noches del canal Caracol. Desde entonces se ha convertido en uno de los programas más vistos en la televisión colombiana.

