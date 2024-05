Karen Sevillano se despachó sobre Nataly Umaña y la trató de inmadura, ¿no se la aguanta?

Los diferentes participantes que ingresaron a la casa estudio, han sido de amores y odios por parte de los televidentes, que no se pierden detalle de lo que ocurre para lanzar toda clase de comentarios en redes sociales.

¿Cuánto durará Nataly Umaña en el reality?

De hecho, durante la gala de este jueves 23 de mayo y tras las votaciones del público, se anunció que la actriz solo permanecerá 5 días dentro de la casa estudio, ya que no entró como participante, sino como una visitante .

Karen Sevillano se despachó contra Nataly Umaña por sus indirectas

Aunque con el ingreso de Umaña al reality algunos participantes quedaron muy contentos, como Melfi, lo cierto es que a otros de sus habitantes de la casa no les agradó su ingreso, y eso mucho menos, después de que la actriz ha estado lanzando algunas indirectas.

A una de las que no le agradó el ingreso fue a Karen Sevillano, y todo después de que en medio de su ingreso, Nataly le expresara “Te ves más linda, cuando no hablas de nadie”, comentario que no le gustó a la influencer, por lo que se “despachó” contra la actriz.