A Melina Ramírez le ‘sacaron los trapitos al sol’, compañeros hablaron de su actitud en ‘Yo me llamo’

Yo me llamo es en la actualidad el programa más visto de la pantalla chica. Ni el estreno de Pasión de gavilanes 2 logró quitarle el número uno del rating y los televidentes no paran de comentar en las redes sociales sobre los diferentes episodios.

Así es Melina Ramírez en Yo me llamo

Pero, además de eso, salieron a la luz otros detalles, por ejemplo: que Melina es quien más come, pero quien menos hace ejercicio. “En teoría debería ser yo, pero en Yo me llamo , somos las dos”, dijo Ramírez, asegurando que una de sus compañeras incluso lleva pesas para hacer ejercicio en sus ratos libres.

Los comienzos de Melina Ramírez en la televisión

“Luego tuve que hacer prácticas en la universidad y todavía estaba viendo materias. En la universidad me iba muy bien, y como rendía y daba resultados, me dejaban meter materias extra para graduarme pronto. Llegué a un punto en el que veía 12 materias, iba a RCN, hacía mis prácticas en relaciones públicas y andaba en ‘bici’ por toda la ciudad para que me rindiera con el tráfico. El día de mi debut como presentadora casi me muero del susto, me quedé petrificada, me quedé en silencio”.