Melina Ramírez reveló detalles de su relación con Amparo Grisales, ¿hay cariño o discordia?

Yo me llamo es el reality musical de Caracol Televisión que más ha conquistado a los televidentes colombianos ya que el formato es muy llamativo, pues el hecho de buscar el doble perfecto de un artista hace que los concursantes se tomen en serio su papel, por esto muchos llegan a trabajar durante largos años la voz y a lograr cambios en el aspecto físico para convencer a los exigentes jurados, que para esta temporada son César Escola, Amparo Grisales y Pipe Bueno.

Durante todas las versiones de este programa cada uno de los jurados ha demostrado tener un carácter particular en el reality, pero parece que en este año los papeles se han intercambiado, pues Amparo, quien era considerada la más fuerte con los participantes, ahora se ha mostrado más comprensiva y César Escola, quien se había mostrado muy complaciente, ahora parece ser el jurado más difícil de convencer, incluso ha llegado a ser criticado por los internautas por no ser objetivo a la hora de elegir a los participantes.

Melina Ramírez, presentadora de 'Yo me llamo'. | Foto: Caracol Televisión

Aunque es programa no se limita únicamente a los participantes y a los jurados, tras bambalinas están los presentadores y conductores del reality, aunque han variado con los años, para esta temporada se tiene al famoso y reconocido Carlos Calero, quien antes estaba como presentador en Día a Día del mismo canal, y Melina Ramírez.

Melina Ramírez vivió incómodo momento en ‘Yo me llamo’ por imitador: sus gestos lo dijeron todo

Melina Ramírez se destapó