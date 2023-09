Un lujo: así es la casa de Melina Ramírez y Juan Manuel Mendoza

Melina Ramírez volvió a la pantalla chica con una nueva edición de Yo me llamo. La presentadora siempre se está llevando comentarios por su manera de presentar y por su belleza.

Junto a las imágenes ellos escribieron los siguiente: “Viviendo la vida que soñamos. Construyendo una vida juntos. Estar juntos en casa, caminar juntos, cocinar juntos, dormir juntos, puede sonar aburrido, pero es precioso. Se me llenan los ojos de lágrimas al ver nuestra vida juntos. Amo esto, amo lo nuestro”.

Los comentarios no se hicieron esperar, muchos asegurando que tienen la casa soñada. Y claro, también hubo algunos más arriesgados, quienes les preguntaron cuánto les había costado tanto la vivienda como la decoración.

Melina Ramírez es presentadora de 'Yo me llamo'. | Foto: Caracol Televisión

“Fue muy curioso: yo no era la presentadora principal, salía muy poquito, diez segundos, pero la gente se conectó un montón conmigo y se acuerda hasta el día de hoy. Seguía al aire, pero ya se habían acabado las grabaciones, y por eso para la gente era como si todavía siguiera… aquí empezamos a hablar, a conocernos. En el reality, de hecho, nunca hubo conexión, para mí era un participante más”, aseguró Melina en una conversación con la revista Don Juan.

“Fue un proceso durísimo y necesitaba a mi familia. Mi ginecobstetra me decía: ‘Alístese que usted tiene todo para que le dé una depresión postparto’, y yo dije: ‘no, si a mí me da depresión postparto, me lleva el hijue*****, porque estoy vuelta m**rda por dentro. Donde yo le deje coger fuerza a esta depresión o a esta tristeza, ¿quién va a alimentar a mi hijo?’”.