Amparo Grisales reaccionó de una manera muy molesta tras la eliminación de tres participantes

En la televisión colombiana existe una gran variedad de reality shows musicales como La voz (kids o senior), Factor X, Factor XS, A otro nivel, La Descarga, y Yo me llamo , programa que cuenta en la actualidad con 9 temporadas y busca encontrar el doble perfecto del artista favorito de los participantes.

En este formato, los participantes audicionan y son los jurados, que para esta edición son Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola quienes deciden si pasan a la siguiente etapa o no al darles botón rojo o verde, pues si obtienen tres verdes pasan directo, pero si solo tienen dos deben volver a audicionar para convencer a la persona que les dijo que no.

| Foto: Captura de pantalla tomada de Caracol Play - Capítulo 34: En la Noche de Eliminación hay tensión y sorpresas | Temp. 09 |Yo Me Llamo

Amparo Grisales alejada de sus compañeros en Yo me llamo. | Foto: Captura de pantalla tomada de Caracol Play - Capítulo 34: En la Noche de Eliminación hay tensión y sorpresas | Temp. 09 |Yo Me Llamo

En el momento en el que los concursantes logran pasar a la escuela de Yo me llamo se encuentran con varios profesores, tanto de técnica vocal, acondicionamiento físico, expresión corporal, y más, que les ayudan a corregir y adaptar ademanes de los artistas originales y así avanzar cada vez más dentro de la competencia.

Petrona Martínez de ‘Yo me llamo’ conmovió a más de uno luego de confesar su mayor secreto de la vida

Contexto: Petrona Martínez de ‘Yo me llamo’ conmovió a más de uno luego de confesar su mayor secreto de la vida

¿Qué participantes se presentaron en Yo me llamo el 15 de septiembre de 2023?

En el capítulo número 34 del reality musical emitido el pasado viernes 15 de diciembre, salieron a escena 12 participantes que quedaron amenazados y tenían que ir a la noche de eliminación. Dentro de ellos se encontraron: Raphael, quien hizo una presentación ideal y erizó a Amparo hasta que casi la hace llorar , luego Arelys Henao, que no impresionó al jurado con su presentación, y luego salió a tarima el imitador del reguetonero Daddy Yankee, que hizo una presentación increíble y según Pipe Bueno “le metió voltaje y la rompió”.