Amparo Grisales se ‘emberracó' en ‘Yo me llamo’ y lanzó duro mensaje a las feministas

Yo me llamo siempre está dando de qué hablar por sus diferentes episodios. Y es que las ocurrencias de los jurados siempre están llamando la atención de los televidentes, que no dudan en comentar en redes sociales.

Amparo Grisales no aguantó más y lo volvió hacer; abandonó la mesa de jurados en ‘Yo me llamo’

“Pensé que no había dicho lo de mátalas, creí porque era por el tema de Alejandro que no iba a volver a cantar la canción… por el título y demás”.

| Foto: Fotograma, 9:01, CAPÍTULO 30: Aumenta la exigencia, la tensión y las emociones | Temp. 09 | Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

Después de sus palabras, tanto César Escola como Amparo salieron en defensa del tema, asegurando que no tenía nada de malo.

“Para mí el mensaje es totalmente positivo. Esa polémica de la letra me tiene sin cuidado”, dijo César y Amparo agregó que: “Es hermoso”.

Amparo Grisales les mandó mensaje a las feministas

“Hay mujeres que somos femeninas y que no estamos buscándole el pero a esas canciones. O sea, tenemos que acabar con los cuentos infantiles que porque el príncipe le dio un beso a ella y porque estaba dormida entonces abusó de ella… Oigan, ya, párenla un poquito. ¡Párenla!”.