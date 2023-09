“Acá tenemos cámaras en todos lados”: Amparo Grisales tilda de mentirosa a imitadora de Paola Jara; ¿qué pasó?

Aunque la televisión colombiana cuenta con una gran lista de programas que componen la franja de entretenimiento, Yo me llamo es uno de los favoritos del público. En él, dan a conocer una gran cantidad de artistas que prometen ser el doble perfecto de su músico o cantante de preferencia .

Adicionalmente, llegaron dos nuevos integrantes para contribuir al desarrollo del reconocido programa. Se trata de Moisés Angulo, quien fue designado como el director del ‘templo de la imitación’ y tiene como tarea estar al tanto de los avances presentados por los imitadores, además de calificar su comportamiento disciplinario, pues puede anotarlo en el temido observador de Yo me llamo .

Symphony es la inteligencia artificial que acompaña a los jurados de 'Yo me llamo'. | Foto: Captura Caracol Televisión

Yo me llamo Paola Jara sorprende en el escenario

En el más reciente capítulo de Yo me llamo fueron varios los talentos que se presentaron nuevamente en el escenario. Dentro de la lista estuvieron Bad Bunny, Vicente Fernández, Paola Jara, Héctor Lavoe, Paulina Rubio, Carín León, Kany García y Arelys Henao.

Interpretando el tema ‘Qué pensaste’, la imitadora de la cantante antioqueña sorprendió nuevamente al público gracias a su gran parecido con la artista original y con su potente y afinada voz, llamando la atención de los jurados, en especial del maestro César Escola, quien no dudó en admirar su trabajo.

Amparo Grisales encaró a Yo me llamo Paola Jara tras una mentira que le descubrió | Foto: Captura Caracol Televisión

Ampara Grisales encaró a la imitadora

Sin embargo, con un tono de voz muy serio, ‘la diva de la televisión colombiana’ mencionó: “No, tú te maquillaste, no me mientas, porque yo sé todo, acá tenemos cámaras en todos lados, y tú solita, escondidita, fuiste y te maquillaste y te hiciste un contorno de nariz y se te ve torcida, entonces no hagas esas trampitas que para eso están los maestros en la escuela, gracias”.