Estos fueron los coquetos comentarios de César Escola a Yo me llamo Paola Jara: “Yo quiero ser...”

César Escola coquetea con la imitadora

“Ese sudado es para hacer dieta”, mencionó César Escola, causando risas en las personas presentes. Sin embargo, le dio un giro a la conversación, felicitando a la imitadora, pues hasta el momento, es una de las favoritas dentro de Yo me llamo , no solo para el equipo de jurados, sino para los televidentes, según los comentarios respecto al tema que se publican en redes sociales.

Paola Jara en 'Yo me llamo' | Foto: Fotograma capítulo 13 de 'Yo me llamo 2023' - Caracol Play

No obstante, no dudó en darle a conocer los puntos débiles a mejorar para poder tener mejores presentaciones en un futuro: “Cuidado con las respiraciones porque sonó muy raro una respiración muy pegada al micrófono, una cosa rara (...) pero le pusiste una fuerza al coro que me importa muy poco esa respiración, porque de verdad, fue con entrega, fue con pasión, en las notas buenas y fuertes tuviste el vibrato y la fuerza de la original”.

La imitadora de Paola Jara llora después de su presentación

Escola aprovechó el momento para hacer otro comentario coqueto frente a la participante: “Pero ¿por qué lloras? yo sé que soy buen partido, no llores tanto”, a lo que la bella mujer respondió: “La opinión de todos me importa, pero que tu me lo digas, me llega al corazón”.