‘Yo me llamo’ arrasó con RCN y lideró el rating en Colombia. ¿Cuáles son las producciones más vistas?

Amparo Grisales no aguantó más y lo volvió hacer; abandonó la mesa de jurados en ‘Yo me llamo’

'Yo me llamo' es lo más visto en el país.

“Yo estudio mucho antes de cada capítulo del programa. Y, por respeto a los concursantes, siempre hay que llegar empapado de todos los artistas, de su voz, de su look , de su historia y notaba que en el caso de Yeison, de repente, no tenía mucho tiempo para eso. Y que le dijera eso a él no le gustaba mucho. Y entonces por eso llegaba la confrontación entre nosotros”.

Jurados de 'Yo me llamo'. | Foto: Fotograma CAPÍTULO 26: Symphony es la nueva integrante de la familia | Temp. 09 | Yo Me Llamo | Caracol Televisión

“Cuando uno ya está maduro en su profesión, uno sabe cuándo está trabajando con gente que está sintonizada con la calidad. Es lo que me pasa con Pipe Bueno, que en medio de todas las exigencias de su carrera se toma en serio su labor como jurado de Yo me llamo. Ni Yeison ni Jessi tenían eso. Se sentaban por primera vez aquí y querían dominar, imponer. Decían: ‘El rating es por mí'. Y no, el ego tenían que dejarlo en la casa. Esto es un concurso de talentos, no de egos”.