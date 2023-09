Sebastián Caicedo volvió a hablar de Carmen Villalobos: reveló por qué no salvó su matrimonio

“Hoy estoy aquí, frente a todos ustedes que me han acompañado por tantos años y lo siguen haciendo, para confirmarles que ya hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos”, aseguró.

En una conversación con Bravíssimo aseguró que la vida cambió radicalmente para él cuando encontró a Dios. Justamente, por este motivo también ha sido criticado, y es que varios le han preguntado por qué no buscó en su espiritualidad antes de terminar el matrimonio con Carmen.

De acuerdo con el actor, “la gente también me dice: ‘Sebastián, entonces ahora que hablas tanto de Dios, por qué no salvaste tu matrimonio, y yo decía: ‘Mira, precisamente por eso, porque no conocía a Dios, como lo conozco hoy en día’”.