Le llueven críticas a Sebastián Caicedo por “menospreciar” a su ex pareja: “Nadie como Carmen”

Sebastián Caicedo responde a críticas por su nueva pareja

Y los comentarios en el post no se hicieron esperar: “Te comento algo sin que te vayas a ofender, es aceptable que te hayas enamorado de nuevo, pero es muy feo que comentes que este si es el esperado, y Carmen? tu fuiste quien le pidió matrimonio cuando estabas en el reality, pienso que si te enamoraste de nuevo, no hagas sentir como si tu anterior pareja no hubiera existido”, a lo que él respondió: “Te aclaro, el verdadero amor del que hablo es Jesús, saludos”, y hay otros comentarios como: “No sé, pero no pegan”, “A Dios no le gusta el adulterio, tu esposa es y será Carmen Villalobos”, “Era mucho mejor Carmen”, “Para nada pegan”, “Osea que con Carmen no era un amor verdadero? No tiene sentido tu posteo, Sebastián”, “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”, “Nadie como Carmen”, “Yo veo que es muy fingido, donde hablan mucho no hay nada”, “Qué tengas nueva pareja no te da derecho a menospreciar el amor de Carmen” y muchos más.