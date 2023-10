Sebastián Caicedo reveló que tuvo problemas por drogas y alcohol: “No puedo decir que soy un santo”

Sebastián Caicedo es reconocido por ser un actor colombiano que debutó en la televisión en el año 2000 haciendo parte de la telecomedia ‘Se armó la gorda’, luego en 2001 formó parte del elenco de la telenovela ‘Solterita y a la orden’.

Después de un tiempo, su carrera actoral fue despegando y en el año 2005 participó en la novela ‘Todos quieren con Marilyn’, papel que hizo que fuera nominado a los Premios TV y Novelas. En el mismo año formó parte del gran elenco de la novela cómica ‘Los Reyes’, y protagonizó junto a Robinson Díaz y Diego Cadavid la novela ‘El baile de la vida’.

Sebastián Caicedo habla del Gobierno de Gustavo Petro | Foto: Instagram: @sebastiancaicedo

Otras producciones en las que ha participado el actor caleño han sido: ‘Padres e hijos’, ‘Francisco el matemático’, ‘Pandillas guerra y paz’, ‘Los Reyes’, ‘Nadie es eterno en el mundo’, ‘Sin senos no hay paraíso’, ‘Niños ricos padres pobres’, ‘Mentiras perfectas’, ‘El señor de los cielos’, ‘Anónima’, ‘Las malcriadas’ y más, las cuales se han desarrollado en Colombia, México y Estados Unidos.

Sebastián Caicedo ha estado en el foco mediático en el último año, sobre todo luego de conocerse su separación el 18 de julio de 2022 con la también actriz colombiana, Carmen Villalobos, con quien tuvo una relación de 12 años en la que fueron novios y esposo.

Sebastián Caicedo habla de los errores que ha cometido en su vida

El actor de ‘Padres e hijos’ le concedió una entrevista a la periodista española Eva Rey y en primera instancia hablaron de su posición política, en la que reveló que le dio su voto a Rodolfo Hernández y que no está de acuerdo con la forma en la que Gustavo Petro lleva el Gobierno.

“Yo no vengo de familia de dinero, me tocó trabajar muy duro 23 años para llegar a donde estoy, pero, no es regalando, es trabajando, no acabando las personas que tienen modos económicos, tiene que haber quién genere, que sea un referente para nosotros algún día poder tener lo mismo”, dijo Sebastián.

Después, la entrevista tomó un giro de 360 grados y se enfocó en su vida personal, tanto que la periodista española Eva Rey le preguntó por si ha cometido errores en su vida y cuáles han sido. “Sí, cometí muchos errores y hoy lo digo”, dijo Sebastián.

Sin filtro alguno, Sebastián Caicedo habló de sus errores: “En momentos de mi vida alguna vez fui infiel, y en este momento lo puedo reconocer. También me han sido infiel. No puedo decir que he sido un santo, alguna vez probé algo…” A lo que Eva Rey le enfatizó en si había probado marihuana y él afirmó “Sí claro, y sobre todo en este mundo artístico se ve, se conoce y también, en los peores errores que he cometido en la vida, ha estado el trago de por medio”.