“No lo hemos hecho”, Sebastián Caicedo reveló dato íntimo de su relación con Juliana Diez

Sebastián Caicedo ha sido noticia en los últimos meses más por su vida privada que por su trabajo como actor en la televisión latina, donde se le ha visto interpretando roles magníficos en producciones como Los Reyes, Sin senos no hay paraíso, Mentiras perfectas, El señor de los cielos, El Chema y muchos más; dejando claro que los colombianos pisan fuerte en la industria del entretenimiento nacional.

Sebastián confesó que Juliana jamás dice groserías y que el que sí las aplica es él, siendo “hijuep***” su favorita. También dejó claro que no le gusta lo gusta lo “terca y acelerada” que es Juliana, siendo su fe lo que más le encanta de la paisa. Además, de su cuerpo le gustan los labios de la empresaria, él le dice “hermosito” a él y él “princesa” a ella y es Diez la que más dinero gana en este momento de la pareja, asunto que en cuanto a gastos manejan con un equilibrio en consenso.

“No lo hemos hecho, es una relación con propósito. Ahí es cuando te digo que estamos tratando de llevar una relación diferente, no basada en las emociones físicas del hombre, sino que queremos guardarnos” , declaró el actor, haciendo hincapié en que es muy difícil el no caer en la tentación de tener sexo, pero que tanto él como su novia “no tienen fuerza de voluntad, pero le hacen caso a Dios”.

“Ella quería una relación con propósito, no a jugar a ver qué pasa. Ella tiene unas bases, valores y principios cristianos donde ella quiere, si vuelve a casarse y si lo intenta, quiere que sea para toda la vida. Yo también quiero, si algún día me vuelvo a casar, que sea para toda la vida. Hoy esto me da tranquilidad, estabilidad, felicidad… Juli es un regalito de Dios”, añadió el actor agregando que sí hay posibilidad de boda e hijos.