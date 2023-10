El actor Sebastián Caicedo no se aguantó y le mandó dura crítica a Petro: “no es regalando, es trabajando”

Sebastián Caicedo habla de política y se refiere a Gustavo Petro

El actor caleño, que fue pareja de la actriz barranquillera, Carmen Villalobos, dejó saber que está de acuerdo con el sistema capitalista, pero que de igual forma lo atraen los movimientos sociales: “Me gusta mucho la política capitalista, pero soy demasiado social, porque me encanta apoyar a las personas, pero soy de los que da la caña, pero no el pescado”.

Rey, sin titubear, fue directo y le preguntó por quién había sido su voto en las elecciones pasadas a presidencia, a lo que en un juego de preguntas se dio a conocer que el actor no dio su voto por Gustavo Petro, pero sí por Rodolfo Hernández, aunque aseguró que tocaba porque no había más.

“Yo no vengo de familia de dinero, me tocó trabajar muy duro 23 años para llegar a donde estoy, pero, no es regalando, es trabajando, no acabando las personas que tienen modos económicos, Tiene que haber quien genere, que sea un referente para nosotros algún día poder tener lo mismo”, dijo Sebastián.